Orbán spotkał się z przywódcą Chin. Poparł „plan pokojowy” dla Ukrainy

Jak podaje ukraińska gazeta „Jewropejska Prawda”, która powołuje się na węgierski portal Origo, słowa Orbána padły w Budapeszcie 9 maja. Premier jest zwolennikiem „pokojowego rozwiązania” konfliktu zbrojnego. „Plan pokojowy” Pekinu ma 12 punktów.

„Europa jest dziś po stronie wojny”

Podczas konferencji prasowej premier Węgier powiedział, że „Europa jest dziś po stronie wojny”. Co innego Budapeszt, który „wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych”, a ponadto „wspiera wszystkie międzynarodowe wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju”.

Zdaniem Orbána Chiny są dziś „jednym z filarów nowego porządku światowego”. Dokument, o którym mówił premier Węgier, opublikowano rok po inwazji Rosji na Ukrainę. Sytuację tę Chiny nazywają nie „wojną” czy „inwazją”, ale „kryzysem ukraińskim”.

Na początku 2023 roku Pekin przedstawił swój kontrowersyjny „plan pokojowy”

Chiny proponują, by poszanowano suwerenność wszystkich państw, a także odrzucono rywalizację i mentalność zimnowojenną. Pekin wezwał do zaprzestania działań wojennych oraz wznowienia rozmów pokojowych. Państwo mówi też o konieczności rozwiązania kryzysu humanitarnego – np. poprzez włączenie do pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W innym podpunkcie Chiny chcą ułatwienia eksportu zboża, a także zniesienia sankcji, które zostały nałożone na Rosję przez zachodnie państwa.

Pekin w swoim „planie” proponuje też, by kontrolę nad elektrowniami prowadziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. W kontekście broni jądrowej stwierdzono, że w żadnym wypadku żadna ze stron nie powinna używać gróźb jej użycia. Chiny proponują też utrzymanie stabilności łańcuchów dostaw i łańcuchów przemysłowych oraz mówią o potrzebie odbudowy stref ogarniętych konfliktem, który trwa od lutego 2022 roku. Szczegóły dokumentu publikowała w 2023 roku m.in. agencja Reutera.

