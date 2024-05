Seria tajemniczych zdarzeń w całej Europie. Analitycy mówią o sabotażu Rosjan

Tajne zamachy bombowe, podpalenia i zniszczenia infrastruktury na terytorium Europy, bezpośrednio i za pośrednictwem pełnomocników. O takich działaniach Rosji - według "Financial Times" - niektóre agencje wywiadowcze europejskich krajów ostrzegły swoje rządy. – Nadszedł czas, aby podnieść świadomość i skupić się na zagrożeniu rosyjską przemocą na europejskiej ziemi – podkreślił jeden z "wyższych rangą urzędników rządu europejskiego".

Podobne doniesienia regularnie pojawiają się w zachodnich mediach. Dziennikarze opisują pożary, ataki hakerskie, uszkodzenia linii kolejowych i inne niewyjaśnione zdarzenia, które przypisuje się Rosjanom, choć jednoznacznych dowodów na udział Kremla nie ma. Jak zauważa Onet, stacja NBC News przypomina, że w marcu podpalono w Wielkiej Brytanii magazyn z pomocą dla Ukrainy, a Niemczech wykryto spisek, którego celem był atak na bazy wojskowe USA.

Wzmożona działalność Rosjan?

Analitycy twierdzą, że wzmożona działalność Rosjan ma podzielić Europę m.in. w kwestii pomocy dla Ukrainy. – To bardzo niepokojące i to nie jest tak, że Rosja zakończyła ten proces. To wciąż trwa – powiedział w rozmowie NBC News Ołeksandr Daniluk z Royal United Services Institute. – Rosja jest zdecydowanie w stanie wojny z Zachodem – dodał.

O sabotażu mówił również brytyjski minister spraw wewnętrznych James Cleverly, który w rozmowie z tą samą stacją stwierdził, że "istnieje znacznie szerszy wzorzec rosyjskiej złośliwej działalności w całej Europie". Według polityka Rosjanie chcą zniszczyć pomoc wojskową dla Ukrainy w Niemczech i Polsce, Kreml ma również prowadzić kampanię dezinformacyjną, która ma wpłynąć na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego.

– Przez wiele lat byliśmy świadkami, jak Rosja i jej służby wywiadowcze angażują się w jeszcze bardziej otwarte i bezczelne próby podważenia naszego bezpieczeństwa, zaszkodzenia naszym ludziom i ingerencji w nasze demokracje – podkreślił Cleverly.

