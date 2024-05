Atak na więzienny konwój, narkotykowy boss uwolniony. Obława w całej Francji

Do ataku na więzienny konwój doszło we wtorek przed południem – informuje AFP. Więźniarka została zaatakowana nieopodal punktu poboru opłat na autostradzie ok. godz. drogi od Paryża. Grupa zamaskowanych osób śmiertelnie postrzeliła dwóch funkcjonariuszy i raniła trzech kolejnych. Jeden ze zmarłych miał żonę i dwójkę dzieci, drugi partnerkę w ciąży.

Nie żyje dwóch funkcjonariuszy służby więziennej

Zmarli funkcjonariusze to pierwsze ofiary wśród służby więziennej we Francji od 1992 roku. „Zostanie zrobione wszystko, aby znaleźć sprawców tej nikczemnej zbrodni” – zapewnił Eric Dupond-Moretti, francuski minister sprawiedliwości. „To ludzie, dla których życie nic nie znaczy. Zostaną aresztowani, zostaną osądzeni i ukarani stosownie do popełnionego przestępstwa” – dodał.

A kara za atak na konwój i morderstwo funkcjonariuszy może być duża. Dochodzenie przejęła agencja odpowiedzialna za walkę z przestępczością zorganizowaną, a w sprawie wszczęte zostało śledztwo prokuratorskie.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku „zabójstwa i usiłowania zabójstwa przez zorganizowaną grupę przestępczą, ucieczki, nabycia i posiadania broni wojennej oraz spisku karnego w celu popełnienia przestępstwa”. Za sam pierwszy punkt grozi dożywocie.

Trwa obława za „Muchą” i tymi, którzy go uwolnili

Celem ataku na konwój było uwolnienie Mohameda Amry ps. „a Mouche”, po polsku „Mucha”, który przewożony był po rozprawie sądowej w Rouen do więzienia w Evreux. Choć nazywany jest narkotykowym bossem, cztery dni wcześniej skazano go na 18 miesięcy za włamanie. W jego sprawie toczą się także śledztwa o porwanie i zabójstwo.

Atak rozpoczął się ok. godz. 11. Grupa ubranych na czarno i zamaskowanych mężczyzn ostrzelała więźniarkę, zabiła dwóch funkcjonariuszy, a kolejnych trzech raniła. Uciekli najpewniej dwoma samochodami. Jeden z pojazdów znaleziony został całkowicie spalony niewiele później.

Od tamtego czasu trwa ogólnokrajowa obława, w którą zaangażowane są co najmniej setki policjantów. „Zrobimy wszystko, aby znaleźć sprawców tej zbrodni i aby sprawiedliwość mogła zostać wymierzona w imieniu narodu francuskiego. Będziemy nieustępliwi” – zapewnił prezydent Emmanuel Macron.

Czytaj też:

Skazano go za ok. 20 gwałtów. 50-latek już niedługo może wyjść na wolnośćCzytaj też:

Francuski sąd zajął nieruchomość byłej żony Władimira Putina