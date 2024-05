Radosław Sikorski w ostrych słowach ocenił działalność Antoniego Macierewicza. – To jest dla mnie siódmy cud świata. Gdyby ktoś z nas zrobił jedną dziesiątą tego, co zrobił Antoni Macierewicz na szkodę państwa polskiego, to byśmy siedzieli, a on nie siedzi

W obwodzie charkowskim od wielu dni trwają nasilone ataki rosyjskich żołnierzy. W związku z ogromnym zagrożeniem lokalne władze zdecydowały o ewakuacji blisko 4,5 tys. mieszkańców. Wśród najbardziej zagrożonych miast wymieniany był m.in. zamieszkany przez blisko 18 tys. mieszkańców Wołczańsk. To właśnie ta miejscowość miała się stać celem Rosjan, ponieważ według analityków byłaby łatwiejsza do zdobycia niż blisko półtoramilionowy Charków.

W środę 15 maja poinformowano, że Ukraina wycofała wojska w pobliżu kilku wiosek we wschodnim obwodzie charkowskim. Jeden z ukraińskich wojskowych, na których powołała się agencja AFP miał powiedzieć, że w niektórych rejonach wokół Wołczańska, w odpowiedzi na ostrzał Rosji i w celu ratowania życia żołnierzy oraz uniknięcia strat, jednostki wykonały manewry i przeniosły się na dogodniejsze pozycje.

Do trudnej sytuacji na froncie odniósł się także szef wołczańskiej policji. Oleksiej Charkowski powiedział, że sytuacja jest niezwykle trudna, ponieważ Rosjanie zaczynają zajmować pozycje na ulicach miasta. W tych ciężkich warunkach prowadzona jest ewakuacja ludności cywilnej.

