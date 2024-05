Słowacja. Zamach na premiera Fico. Świat reaguje na szokujące wieści

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony. Do zdarzenia doszło po spotkaniu rządu. Resort spraw wewnętrznych miał potwierdzić, że była to próba zamachu. Prokurator generalny Słowacji przyznał, że jest zdruzgotany, a zdarzenie to jest konsekwencją napiętej atmosfery i nienawiści jaka panuje w kraju.

Maroš Žilinka zagwarantował, że wszystkie służby dołożą niezbędnych starań, aby sprawa została dogłębnie zbadana a sprawca ukarany. Napastnik, który oddał strzał w kierunku szefa słowackiego rządu został zatrzymany przez policję.

„Jestem zszokowany próbą zamachu na premiera Roberta Fico. Okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne. Moje myśli i modlitwy są z Robertem Fico, jego rodziną i narodem Słowacji” – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

„Szokujące wieści ze Słowacji. Robercie, myślami jestem z Tobą w tej bardzo trudnej chwili” – tak Donald Tusk zareagował na informację postrzeleniu Roberta Fico.

„Jestem całkowicie zszokowany dzisiejszym brutalnym atakiem na premiera Roberta Fico, który potępiam z całą stanowczością. Życzę mu dużo siły w tym krytycznym momencie i szybkiego powrotu do zdrowia. Moje myśli są także z jego rodziną i bliskimi” – napisała prezydent Słowacji Zuzana Čaputová.

„Wiadomość o tchórzliwym zamachu na słowackiego premiera Fico bardzo mnie szokuje. W polityce europejskiej nie może być miejsca na przemoc. W tych godzinach moje myśli są z Robertem Fico, jego rodziną i obywatelami Słowacji” – napisał kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

„Straszne wieści ze Słowacji w sprawie próby zamachu na premiera Roberta Fico. Robercie, myślami jestem z Tobą” – przekazał były premier Mateusz Morawiecki.

„Jestem zszokowany tą okropną wiadomością. Wszystkie nasze myśli są z premierem Fico i jego rodziną” – pisze Rishi Sunak, premier Wielkiej Brytanii.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zdecydowanie potępiła „ohydny atak” na premiera Roberta Fico. „W naszym społeczeństwie nie ma miejsca na takie akty przemocy, które podważają demokrację, nasze najcenniejsze wspólne dobro”.

– Nasz zjazd prokuratorów generalnych Grupy Wyszehradzkiej w Łodzi został zakłócony tymi wieściami. Nie ma zgody na tego typu metody sprawowania polityki w świecie, w Europie. To co się stało w stosunku do pana premiera Roberta Fico jest czymś, co absolutnie nie mieści się w jakimkolwiek rozumowaniu Okazujemy pełne wsparcie prokuratorowi generalnemu Słowacji, a premierowi szybkiego powrotu do zdrowia – oświadczył Adam Bodnar.

