Zamach na premiera Słowacji. W jakim stanie jest Robert Fico?

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony. Do zdarzenia doszło po spotkaniu rządu. Resort spraw wewnętrznych potwierdził, że była to próba zamachu. Prokurator generalny Słowacji przyznał, że jest zdruzgotany, a zdarzenie to jest konsekwencją napiętej atmosfery i nienawiści jaka panuje w kraju.

Na profilu Roberta Fico w mediach społecznościowych przekazano najnowsze informacje o stanie zdrowia szefa słowackiego rządu.

„Został wielokrotnie postrzelony i obecnie jest w stanie zagrażającym życiu” – czytamy. Jak podano, w tym momencie jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, bo dotarcie do Bratysławy z powodu konieczności przeprowadzenia natychmiastowej operacji zajęłoby zbyt dużo czasu.

„Najbliższe godziny będą decydujące” – podano.

Wkrótce więcej informacji