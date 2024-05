Prezydent Słowacji komentuje atak na Roberta Fico. „Nienawistna retoryka”

Do ataku na premiera Słowacji doszło po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova. Robert Fico został postrzelony i trafił do szpitala w stanie zagrażającym jego życiu. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa wygłosiła pilne oświadczenie w tej sprawie.

Oświadczenie Czaputowej po ataku na Fico

– Stało się coś bardzo poważnego, czego jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić. Fizyczny atak na szefa rządu to przede wszystkim atak na człowieka. Jest to także atak na demokrację – powiedziała polityk. Podkreśliła również, że wszelka przemoc „jest nie do zaakceptowania”.

Głowa państwa zwróciła się również z prośbą do wszystkich obywateli. – Nienawistna retoryka, której jesteśmy świadkami w naszym społeczeństwie, prowadzi do czynów nienawiści. Proszę, zatrzymajmy to – zaapelowała Czaputowa.

Prezydent potwierdziła, że policja zatrzymała już sprawcę. Zapewniła, że władze przekażą kolejne informacje wtedy, kiedy będzie to możliwe. – Do tego czasu bardzo proszę, żebyśmy nie ferowali wyroków. Myślmy przede wszystkim o tym, co jest najważniejsze, a najważniejsze w tej chwili jest to, żeby Robert Fico przeżył i był zdrowy – podsumowała.

Oficjalne informacje o zamachu na premiera Słowacji

Wcześniej oficjalne oświadczenie w sprawie ataku na premiera pojawiło się na jego profilu w mediach społecznościowych. „Został wielokrotnie postrzelony i obecnie jest w stanie zagrażającym życiu” – poinformowano. W chwili publikacji wpisu Fico transportowany był do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. „Najbliższe godziny będą decydujące” – podano.

Do sprawy odniósł się także rzecznik resortu spraw zagranicznych. „Minister spraw zagranicznych i europejskich Juraj Blanár potwierdza, że dzisiaj (15.05.24) miał miejsce brutalny zamach na życie słowackiego premiera Roberta Fico. Jest wdzięczny za całą wyrażoną solidarność i wsparcie, jego myśli są z premierem” – przekazano.

