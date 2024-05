Putin podziękował Szojgu. Były minister objął nową funkcję

Prokremlowska agencja informacyjna przekazała, że prezydent Federacji Rosyjskiej podjął decyzję o powołaniu Szojgu na funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji. Wiceprzewodniczącym organu jest były prezydent Dmitrij Miedwiediew – na jej czele stoi natomiast sam Putin.

Putin o rosyjskim wojsku: Spełnia nowoczesne wymagania

Głowa państwa doceniła wysiłki Szojgu (który szefem resortu obrony został w 2012 roku) na rzecz budowy i modernizacji sił zbrojnych. – Myślę, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że spełniają one dzisiejsze wymagania – wymagania nowoczesnych metod walki zbrojnej – zaznaczył.

Mówiąc o nowej funkcji Szojgu, podkreślił, że to „organ konstytucyjny”, którego „zadaniem jest wspieranie głowy państwa w kierowaniu całym komponentem bezpieczeństwa kraju”.

Jak informowaliśmy 12 maja, Władimir Putin usunął ze stanowiska ministra obrony Siergieja Szojgu. Na tej funkcji zastąpi go Andriej Biełusow – do niedawna wicepremier. Rosyjski parlament w komunikacie, który zacytowała TASS, poinformował, że Putin „chce, aby na czele resortu obrony stała osoba, która jest otwarta na nowe pomysły i innowacje, a cech tych nie mógł się dopatrzeć u Siergieja Szojgu, który rządził pracami ministerstwa od 12 lat”. Niezależne rosyjskie media twierdzą, że prezydent podjął taką decyzję także ze względu na swoje niezadowolenie w kontekście mizernych efektów uzyskanych przez rosyjską armię na froncie w wojnie w Ukrainie (która nieprzerwanie toczy się od 2022 roku).

Putin zwolnił także sekretarza rady Nikołaja Petruszewa

Oprócz tego warto dodać, że zwolniony został także dotychczasowy sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew. Nie wiadomo jeszcze, jaką funkcję obejmie pełnił w przyszłości.

Stałymi członkami rady są przewodniczący izb parlamentu, premier, wicepremier, szefowie resortu spraw zagranicznych, szefowie MO, ministerstwa spraw wewnętrznych, a także szef administracji prezydenckiej, sekretarz, szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa i dyrektor rosyjskiego wywiadu.

