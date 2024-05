Najgłębsze morskie zapadlisko świata. Jego dno może skrywać sieć tuneli

Błękitna dziura Sansha Yongle na Morzu Południowochińskim przez lata uważana była za najgłębsze morskie zapadlisko na świecie. Teraz okazało się jednak, że dół odkryty u wybrzeży Meksyku i Belize sięga znacznie niżej.

Błękitna dziura Taam Ja zmierzona ponownie

Zagłębienie Taam Ja ujawniono trzy lata temu. Wówczas oszacowano, że jego dno znajduje się 275 metrów poniżej poziomu morza, tym samym uznając je za drugą najgłębszą błękitną dziurę na świecie. Pod koniec ubiegłego roku badacze postanowili jednak ponownie przeprowadzić pomiary.

Do zadania oddelegowano zespół wyszkolonych nurków ze specjalistycznym sprzętem. Po kilku miesiącach wyniki ich wyprawy opublikowano w czasopiśmie „Frontiers in Marine Science”. Okazało się, że zapadlisko położone w zatoce Chetumal na południowym wybrzeżu Jukatanu jest najgłębszą odkrytą błękitną dziurą na Ziemi o głębokości co najmniej 420 metrów.

W cytowanym przez BBC raporcie podkreślono, że dno zagłębienia może znajdować się znacznie niżej. Na poziomie 400 metrów poniżej poziomu morza przestały bowiem pracować przyrządy, którymi posłużono się do wykonania pomiarów. Zaobserwowano jednak, że na tym obszarze dochodzi do zmian w temperaturze i składzie chemicznym wody.

Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Meksyku

Badacze powiązali to zjawisko z potencjalnym występowaniem połączenia między zatoką Chetumal a Morzem Karaibskim. Stwierdzili, że na dnie błękitnej dziury Taam Ja może znajdował się sieć tuneli, które umożliwiają swobodny przepływ wody.

Błękitne dziury to zapadliska, które powstają wskutek erozji skał. Nazywane są również morskimi jaskiniami i – jako wyjątkowe miejsca dla podwodnych stworzeń – pozostają obiektem zainteresowania wielu badaczy głębin. Najnowsze odkrycie jest kolejnym bodźcem skłaniającym naukowców do opracowywania coraz bardziej skomplikowanych technologii.

