Naukowcy alarmują. Mają złe wieści po zbadaniu rdzenia lodowca

Badacze z Oregon State University – w tym główna autorka Kathleen Wendt – dowiedli, że tempo uwalniania się dwutlenku węgla do atmosfery jest najszybsze od ostatnich 50 tys. lat.

Naukowcy są przekonani – sytuacja jest bardzo poważna

Jak opisuje serwis iflscience.com, naukowcy „przeanalizowali gaz, który został uwięziony w lodzie Antarktydy”. Udało im się ustalić, że ostatnim razem – 7 tys. lat temu, w czasach epoki lodowcowej – doszło do nagłego wzrostu dwutlenku węgla, którego w atmosferze odnotowano więcej o 14 części na 1000000 – jednak trwało to 55 lat.

Obecnie stężenie dwutlenku węgla rośnie o taką samą wartość, ale w ciągu 5-6 lat (a więc proces zachodzi od 9 do 11-krotnie szybciej). – Tempo zmian CO2 jest naprawdę bezprecedensowe – podkreśla Wendt. Jak zapewnia, to „najszybsze tempo naturalnego wzrostu CO2 w przeszłości”, które odkryto w czasach epoki lodowcowej, zupełnie nie dorównuje obecnym czasom – a do czego przyczyniają się ludzie.

Warto dodać, że naukowcy w trakcie badania użyli lodu, który znajdował się 3,2 km pod powierzchnią Antarktyki.

Na początku rewolucji przemysłowej stężenie CO2 wynosiło ok. 280 ppm. Obecnie to 420 ppm

Na łamach „Science” opublikowano w grudniu badania, na które składały się ustalenia 80 naukowców z 16 krajów. Obecnie średnie stężenie CO2 w atmosferze to 420 ppm (części na milion). Jest więc taka sama, jak 14-16 mln lat temu. Jak podaje redakcja serwisu eurekalert.org, którzy cytowali wyniki badania, stało się tak „dzięki emisjom paliw kopalnych, które obecnie ocieplają planetę”.

W badaniu naukowcy z University of Utah ustalili, jak kształtowało się stężenie CO2 na przestrzeni ostatnich 66 mln lat. Okazało się, że na początku rewolucji przemysłowej w XVIII w., gdy ludzie zaczęli spalać węgiel, ropę i gaz, stężenie CO2 wynosiło ok. 280 ppm. Badacze uważają, że do 2100 roku poziom ten może wzrosnąć do 600-1000 ppm.

Zmiany klimatu mają wpływ m.in. zakwaszenie oceanów, a także zjawiska pogodowe jak fale upałów, długotrwałe susze czy potężne burze. Badacze mają nadzieję zrekonstruować w pełni to, jak kształtowało się stężenie CO2 na przestrzeni milionów lat.

