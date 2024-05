71-latek podejrzany o atak na Roberta Fico. W sprawie może być rosyjski ślad

W środę 15 maja w miejscowości Handlova został przeprowadzony zamach na życie premiera Słowacji. Z relacji świadków wynika, że sprawca oddał strzały w momencie, gdy Robert Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu i witał się z ludźmi, którzy zgromadzili się w niedalekiej odległości. Minister obrony przekazał, że szef rządu „walczy o życie”. Premier został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy.

Zamach na Roberta Fico. Nowe informacje o stanie zdrowia premiera Słowacji

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Roberta Fico przekazał wicepremier Słowacji. Tomas Taraba w rozmowie z BBC poinformował, że stan szefa rządu udało się do pewnego stopnia ustabilizować, chociaż sytuacja wciąż jest trudna. – Z tego co wiem, operacja przebiegła pomyślnie i sądzę, że premier ostatecznie przeżyje – powiedział polityk. Jak dodał, Fico został postrzelony „z bardzo bliskiej” odległości.

O dokonanie zamachu na życie premiera jest podejrzewany 71-letni Juraj C. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w stronę Roberta Fico oddał pięć strzałów, a dwa miały być celne. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z 71-latkiem. Juraj C. oznajmił, że „nie zgadza się z polityką rządu” i stanowiskiem gabinetu wobec mediów państwowych. Dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi poinformował, że Juraj C. może być powiązany z prorosyjską paramilitarną grupą Slovenski Branci. Te informacje nie zostały zweryfikowane przez służby.

Atak na premiera Słowacji. Andrzej Duda: Jestem wstrząśnięty

Atak na Roberta Fico wywołał lawinę komentarzy wśród słowackich polityków, ale także liderów innych państw. „Jestem wstrząśnięty zamachem na premiera Roberta Fico. Okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne. Moje myśli i modlitwy są z Robertem Fico, jego rodziną i narodem słowackim” – napisał prezydent Andrzej Duda. „Szokujące wiadomości ze Słowacji. Robert, moje myśli są z tobą w tym bardzo trudnym momencie” – skomentował premier Donald Tusk.

