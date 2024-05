Władimir Sołowjow odniósł się w swoim programie do wizyty sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena w Ukrainie. Rosyjski propagandysta postanowił publicznie skrytykować słowa polityka o przeznaczeniu przekazanej przez USA broni, w tym celach, do których może zostać wykorzystana przez ukraińską armię.

Władimir Sołowjow o „rosyjskich miastach”

– Co z tym obrzydliwym językiem, jakim posługuje się w naszym rosyjskim Kijowie? – powiedział. Po chwili stwierdził, że Blinken będzie musiał zapłacić za „wszystkie bzdury”, które opowiadał „w naszym rosyjskim mieście”.

Wypowiedź Sołowjowa zaskoczyła jednego z gości programu, który stwierdził, że nazwanie stolicy Ukrainy rosyjskim miastem „to coś nowego”. – Nie potrząsaj głową – zwrócił się do niego propagandysta. – Czyje ono jest? Kijów to matka rosyjskich miast (...) Ukraińcy tu przyjechali – kontynuował.

Rosyjski propagandysta wspomniał o Warszawie

Sołowjow zauważył, że czasem podobne pytania pojawiają się również w kontekście Lwowa. Jego rozmówca, który wcześniej wydawał się nie zgadzać z narracją propagandysty, stwierdził, że „Lwów też jest rosyjskim miastem”, na co prowadzący zareagował z entuzjazmem. – Myślę, że za pięć minut Warszawa i Helsinki też będą nasze, rosyjskie. Historycznie, to wszystko jest prawdą – podsumował Sołowjow.

Do sytuacji odniósł się doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko. „Rosyjski propagandysta Sołowjow gardzi Anthonym Blinkenem za grę w »rosyjskim mieście Kijów«. Później twierdzi, że Helsinki i Warszawa to także historycznie miasta rosyjskie. Taka jest rosyjska mentalność. W to naprawdę wierzą” – skomentował słowa propagandysty we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

