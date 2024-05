Premier Słowacji po kolejnej operacji. Sąd zdecydował ws. zamachowca

Środowy zamach na premiera Roberta Fico wstrząsnął Słowacją. Słowacki premier z miejsca postrzału w miejscowości Handlova, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu, trafił do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie pozostaje do tej pory. W piątek przeszedł kolejną operację.

Stan zdrowia Roberta Ficy. Nowe informacje

W sobotę najnowsze informacje o stanie zdrowia Ficy przekazali wicepremier i minister obrony Robert Kaliniak oraz słowacka minister zdrowia Zuzana Dolinkova.

Piątkowa operacja trwała ponad dwie godziny. Dolinkova potwierdziła, że zabieg, przeprowadzony, by usunąć martwą tkankę po postrzałach, pozwolił na „dobre rokowania” dla premiera.

– Stan premiera Słowacji jest stabilny, ale nadal poważny – przekazał wicepremier Kaliniak. – Nie jest jednak prawdopodobne, by udało się przewieźć Fico do Bratysławy w najbliższych dniach. Nie pozwala na to jego stan, ale jesteśmy blisko dobrej prognozy dla premiera – dodał.

Kaliniak przekazał też, Fico jest przytomny, ale ma pewne ograniczenia w komunikacji. Obecny stan szefa słowackiego rządu pozwala na jego decyzje w najważniejszych sprawach, więc wicepremier nie musiał przejmować pełni kompetencji premiera. Kaliniak poinformował, że to on poprowadzi natomiast najbliższe posiedzenia rządu, które mają się odbywać normalnie.

– Zdarzyło się kilka cudów, nie znajduję słów, by podziękować lekarzom za to, że jesteśmy coraz bliżej pozytywnych prognoz – przekazał.

Jednocześnie Kaliniak nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy weźmie udział we wtorek w posiedzeniu „okrągłego stołu” organizowanego przez kończącą 15 czerwca urzędowanie prezydent Zuzana Czaputova i prezydent-elekt Peter Pellegrini. Obwiniał za to media o wywołanie podziałów w społeczeństwie, które doprowadziły do zamachu.

Sąd zdecydował ws. zamachowca

Jednocześnie w sobotę pojawiła się informacja, że słowacki sąd karny w Pezinku koło Bratysławy, zajmujący się najpoważniejszymi przestępstwami zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 71-letniego Juraja C. na trzy miesiące. Zamachowiec usłyszał zarzuty zamiaru popełnienia zabójstwa z premedytacją.

Prokurator uzasadniał swój wniosek o zastosowanie aresztu tym, że oskarżony mógłby kontynuować działalność przestępczą lub – przebywając na wolności – skorzystać z możliwości ucieczki. Sąd przychylił się do tej argumentacji.

Oskarżony może złożyć zażalenie na to postanowienie do słowackiego Sądu Najwyższego.

Czytaj też:

Po zamachu na Fico dziennikarz mówił o odstrzeleniu premiera Belgii. Wybuchł skandalCzytaj też:

Ci politycy dostali groźby po zamachu na Fico. Łączy ich jedno