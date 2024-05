Rosja chce nowej granicy państwowej. „Nie odpowiada sytuacji geograficznej”

Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaproponowało aktualizację listy punktów, od których mierzona jest szerokość pasa wód terytorialnych rosyjskiego wybrzeża kontynentalnego i wysp na Morzu Bałtyckim. Odpowiedni dokument w tej sprawie został opublikowany na oficjalnym portalu projektów aktów prawnych.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony chce zmiany granicy morskiej na Morzu Bałtyckim

Resort zauważył, że obecny wykaz współrzędnych został zatwierdzony 15 stycznia 1985 roku „według map morskich w małej skali” i wymaga zmian, ponieważ nie odpowiada „współczesnej sytuacji geograficznej”. Ministerstwo Obrony Rosji stwierdziło, że „bezpośrednie linie bazowe w Zatoce Fińskiej nie mają kontynuacji i nie zamykają się na terytorium Federacji Rosyjskiej, co z kolei nie pozwala na określenie zewnętrznej granicy wewnętrznych wód morskich”.

Dodano również, że obecna lista „nie uwzględnia praktyki ustanawiania bezpośrednich linii bazowych innych państw”. Rosyjski resort zaproponował ustanowienie systemu bezpośrednich linii bazowych we wschodniej części Zatoki Fińskiej, a także w rejonie Bałtyjska i Zielenogradska w graniczącym z Polską obwodzie królewieckim. Zmieniłoby to przebieg granicy państwowej na obszarze wodnym Morza Bałtyckiego i pozwoliłoby na wykorzystanie go jako morskich wód wewnętrznych.

Rosja chce doprecyzować granicę państwową w obwodzie królewieckim. Jest projekt zmian

W projekcie dokumentu zabrakło jednak załącznika z nową listą współrzędnych takich punktów, które odzwierciedlałyby granicę państwową. Dodatkowo poinstruowano MSZ, aby resort zdeponował kopie poprawionych i ponownie wydanych map u sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresa. Zmiany miałyby wejść w życie w styczniu 2025 r.

