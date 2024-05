Trump twierdzi, że Biden chciał go zabić. W tle przeszukanie willi w Mar-A-Lago

W jednym z ostatnich e-maili, które Trump wysłał we wtorek do swoich zwolenników – przy okazji prosząc o datki – stwierdził, że „Departament Sprawiedliwości jest gotowy go zabić” – podaje dziennik „The Guardian”, bo Joe Biden „zezwolił na użycie siły w Mar-A-Lago”. O co chodzi byłemu, 45. prezydentowi Stanów Zjednoczonych?

Trump wskazuje na standardowe uprawnienia agentów FBI

Mar-A-Lago to przepiękna posiadłość na Florydzie, należąca niegdyś do Trumpa, którą po części przekształcił w klub. Bywał tam regularnie i to właśnie w do tego domu miał rzekomo zanieść tajne dokumenty dot. broni jądrowej. Miały one najwyższą rangę – kilka pudeł z dokumentami zabranych zostało w sierpniu 2022 przez agentów Federalnego Biura Śledczego. Zanim się to stało, prezydent był wielokrotnie upominany o zwrot akt, które miał przetransportować z Białego domu do Mar-A-Lago.

Zespół prawny Trumpa w maju złożył pozew sądowy, uznając „nalot” za „nielegalny”. Zacytowano w nim treść nakazu przeszukania. Znajdziemy tam zapis o możliwości „użycia siły”, co zrobić mogą „w razie potrzeby funkcjonariusze Departamentu Sprawiedliwości”. Jak wskazuje „The Guardian”, zacytowano tutaj niepełną treść oświadczenia polityki Departamentu Sprawiedliwości USA. W całości brzmi ona tak: „Funkcjonariusze organów ścigania i funkcjonariusze Departamentu Sprawiedliwości mogą użyć siły tylko wtedy, gdy jest to konieczne, to znaczy, gdy funkcjonariusz ma uzasadnione przekonanie”, że dana osoba „stanowi bezpośrednie zagrożenie śmiercią (...) funkcjonariuszowi lub innej osobie” – czytamy.

„Myśli, że może mnie przestraszyć”

W 2022 roku FBI miało ponoć przeprowadzić akcję we współpracy z agentami Secret Service (USSS). Sam były prezydent nie znajdował się nawet na miejscu, bo był w Nowym Jorku. FBI podkreśla, że wspomniane oświadczenie to „standardowa polityka” działania służb. „Nikt nie nakazał podjęcia dodatkowych kroków i w tej sprawie nie było żadnych odstępstw od normy” – stwierdzono.

Sugestie Trumpa, że rzekomo groziła mu śmierć, są wg dziennikarzy naciągane, ponieważ zacytowano tutaj fragmenty pokazujące typowe uprawnienia służb – agenci upoważnieni są do „użycia siły” przy każdej tego typu interwencji. Tymczasem Trump w e-mailu stwierdził, że „Joe Biden był gotowy dobyć miecza, by go wyeliminować”. „Myśli, że może mnie przestraszyć, zastraszyć i pokonać!” – zwracał się do swoich zwolenników milioner.

