Spektakularne odkrycie podczas remontu. Trafił na kości sprzed 30 tys. lat

Oddalony o około 80 kilometrów od Wiednia Gobelsburg był do tej pory znany dzięki uprawie winorośli. Teraz to niewielkie miasteczko zyskało ogromny rozgłos za sprawą wielkiego odkrycia archeologicznego. Jeden z mieszkańców – Andreas Pernerstorfer – postanowił wyremontować swoją piwniczkę na wino. Kiedy mężczyzna próbował wyrównać podłogę, natrafił na niezwykłe obiekty. Po zdjęciu pierwszej warstwy betonu, dostrzegł liczne kości.

Austria. Odnalazł kości mamutów sprzed 30 tys. lat

Andreas Pernerstorfer natychmiast zgłosił sprawę służbom oraz Federalnemu Urzędowi Ochrony Zabytków. Na miejsce wysłano zespół archeologów, którzy poinformowali, że znaleziono kości należą do mamutów i pochodzą najprawdopodobniej sprzed 30-40 tysięcy lat. Po szczegółowej analizie badacze z Austriackiego Instytutu Archeologicznego stwierdzili, że odnalezione kości nie należały do jednego zwierzęcia, ale aż trzech różnych mamutów.

Naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób zwierzaki mogły trafić akurat w to miejsce. Nie jest wykluczone, że zostały uwięzione w pułapce. Lokalne media donoszą, że wśród licznych kości znaleziono również narzędzia kamienne.

Naukowcy nie kryją ekscytajcji

Prowadząca wykopaliska Hannah Parow-Souchon nie kryje ekscytacji z powodu najnowszego odkrycia. – To jest najcenniejsze odkrycie od wielu, wielu lat. Bardzo rzadko zdarza się, aby w jednym miejscu znaleźć aż tyle kości – opowiadała. Badaczka dodała, że łącznie odkryto blisko 300 kości. – Trudno będzie nam z nich odtworzyć cały szkielet, ale niektóre odkrycia to dla nas ogromne zaskoczenie, znaleźliśmy wiele rzadkich kości – wyjaśniła.

Po tym jak badacze zakończą swoje prace, kości trafią do Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu.

To nie pierwsze takie odkrycie

Co ciekawe, nie jest to pierwsze tego typu odkrycie w Austrii. Niecałe 150 lat temu dokładnie w tym samym regionie, również w piwnicy, natrafiono na kości mamutów. Wówczas jednak nie zostały one dokładnie zbadane, ponieważ naukowcy nie dysponowali odpowiednimi narzędziami.

