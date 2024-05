Przełom w eksploracji kosmosu. Nowe zdjęcia z teleskopu Euclid

Naukowcy z Uniwersytetu w Durham podzielili się spektakularnymi fotografiami kosmosu. Pracownicy angielskiej placówki naukowej współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) przy wystrzelonym w lipcu ubiegłego roku teleskopie Euclid. Misja ta ma na celu zbadanie składu i ewolucji Wszechświata.

Jej założeniem jest stworzenie mapy wielkoskalowej struktury Wszechświata, jak również obserwacja miliardów galaktyk w odległości do 10 miliardów lat świetlnych na ponad jednej trzeciej nieba. Euclid zbada, w jaki sposób Wszechświat się rozszerzał i jak kształtowała się jego struktura w historii kosmosu, ujawniając więcej na temat roli grawitacji oraz natury ciemnej energii i ciemnej materii.

Euclid – najczulsza kamera, jaka kiedykolwiek została zbudowana

Profesor Richard Massey z Centrum Astronomii Pozagalaktycznej w Durham przekonuje, że jest to najczulsza kamera, jaka kiedykolwiek została zbudowana. Jak twierdzi, jej nowe obrazy pokazują gromady zawierające tysiące galaktyk, gwiezdne żłobki i zderzenia galaktyk.

Fizycy z Durham stworzyli dane symulacyjne, które zostały użyte do szkolenia oprogramowania urządzenia. Naukowcy porównają teraz swoje symulacje z rzeczywistymi obserwacjami teleskopu, co pomoże im interpretować zebrane informacje. Profesor Massey przyznaje, że 20 lat zajęło im zaprojektowanie go w taki sposób, aby przetrwał w trudnym środowisku przez co najmniej sześć lat.

Publikowane teraz obrazy pokazują zdolność teleskopu Euclid do obserwowania struktur i obiektów w ciemnym Wszechświecie w detalach, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy. – To niezwykle ekscytujący moment, który znacząco poszerzy naszą wiedzę i zrozumienie ewolucji naszego Wszechświata – podkreśla.

Dyrektor Generalny ESA, Josef Aschbacher powiedział, że misja jest wynikiem wielu lat ciężkiej pracy naukowców, inżynierów i przemysłu w całej Europie oraz członków konsorcjum naukowego Euclid z całego świata. Mogą być dumni z tego osiągnięcia. Wyniki nie są małym wyczynem nawet dla tak ambitnej misji.

