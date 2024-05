Ten rekord wędkarski do dzisiaj nie został pobity. „285 cm długości”

O dokonaniu włoskiego wędkarza Alessandra Biancardiego poinformowała w maju ubiegłego roku firma MADCAT. Mężczyzna pobił wówczas rekord świata, pozując z największym sumem, jakiego kiedykolwiek złowiono.

Złowił ogromnego suma. Pobił rekord świata

Włoch złapał niezwykłą rybę w Po, najdłuższej rzece w swoim kraju. Wydostał ją z wody po ponad czterdziestominutowej walce. „Byłem sam, twarzą w twarz z największym sumem, jakiego widziałem na przestrzeni 23 lat” – relacjonował Biancardi. W międzyczasie musiał stawić czoła wielu przeciwnościom losu, zaczynając od silnych prądów, a kończąc na pościgu za odpływającą łódką.

Ostatecznie wędkarz zdołał wydobyć ogromną rybę na powierzchnię, a następnie – z pomocą przyjaciół, do których zadzwonił – przenieść ją na brzeg. Przyznał, że od początku wiedział, że złowiony przez niego osobnik jest wyjątkowy. Natomiast tego, co miało za chwilę nadejść, kompletnie się nie spodziewał. „Licznik zatrzymał się na 285 cm i był to nowy REKORD ŚWIATA!” – ogłosił.

Największy złowiony sum. Zaważyły 4 cm

Mężczyzna planował zważyć schwytanego suma, jednak w obawie przed wywołaniem u niego nadmiernego stresu, postanowił zrezygnować z tego pomysłu. Po dokonaniu pomiarów wypuścił rybę z powrotem do rzeki. „Miałem nadzieję, że sprawi innemu wędkarzowi taką samą radość, jaką dała mi” – dodał Biancardi. Firma MADCAT zapewniła z kolei, że sum został zmierzony w obecności wielu świadków, a stosowna dokumentacja trafiła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Ryb Łownych.

Poprzedni rekord padł kilka tygodni wcześniej. W kwietniu ubiegłego roku niemiecki wędkarz Stefan Seuss pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z sumem o długości 281 centymetrów. Nieco ponad miesiąc później Biancardi natrafił na okaz dłuższy o zaledwie cztery centymetry.

