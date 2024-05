Miliarder niezrażony katastrofą Titana. Planuje wyprawę na dno oceanu

Larry Connor, który swój majątek zbił na rynku nieruchomości, zamierza zanurkować na dno Atlantyku – 600 km od Nowej Funlandii (gdzie znajduje się wrak Titanica). Posłuży do tego łódź Triton 4000/2 Abyssal Explorer – podaje „The Wall Street Journal” – o wartości bagatela 20 milionów dolarów (ponad 78,6 mln złotych). Na jej pokładzie mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby (miliarderowi towarzyszył będzie szef Tritona – Patrick Lahey).

Triton może zanurkować na głębokość czterech tysięcy metrów

Jak podaje amerykański dziennik, Connor i Lahey o wyprawie do wraku brytyjskiego statku pasażerskiego RMS (Royal Mail Ship) Titanic rozmawiali po raz pierwszy zaledwie kilka dni po katastrofie Titana, do której doszło blisko rok temu. W drugiej połowie czerwca, około 1,5 tys. kilometrów na wschód od półwyspu Cape Code w stanie Massachusetts, miało miejsce tragiczne wydarzenie. Amerykańskie służby przybrzeżne informowały o implozji łodzi podwodnej (czyli zapadnięcia się konstrukcji do wewnątrz pod bardzo dużym naciskiem wody). Na pokładzie Titana znajdowało się pięć osób.

Miliarder w rozmowie z dyrektorem generalnym Triton Submarines miał powiedzieć, iż chce „pokazać ludziom na całym świecie, że chociaż ocean jest niezwykle potężny, to może być cudowny, przyjemny i naprawdę zmienić życie konkretnej osoby, jeśli do sprawy podejdzie się we właściwy sposób” – cytują słowa 74-latka dziennikarze. W 2023 roku miliarder powiedział w rozmowie z „Forbesem”, że trzeba „podejmować ryzyko” – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym – ale musi to być ono odpowiednio „skalkulowane”, a nie „głupie”.

Co warto jeszcze wiedzieć o statku Triton? Jest to wysokiej klasy jednostka, która może zanurkować na głębokość aż 4000 metrów (czyli ma 200 metrów w zapasie – Titanic znajduje się 3,8 km poniżej poziomu oceanu).

Póki co nie wyznaczono terminu ekspedycji. Connor czeka, aż Triton zdobędzie wszystkie wymagane certyfikaty, mające zagwarantować, że niepowodzenie wyprawy będzie miało niskie prawdopodobieństwo.

Katastrofa Titanica. Ile osób zginęło?

Przypomnijmy – Titanic zatonął po zderzeniu z górą lodową w kwietniu 1912 roku. Na jego pokładzie znajdowały się restauracje, kawiarnie, pływalnie, łaźnia rzymska, siłownie, salon fryzjerski, biblioteka oraz czytelnia. Zderzenie z bryłą spowodowało zatonięcie luksusowego statku pasażerskiego, doprowadzając do śmierci około 1500 osób.

