Tak wysokiej temperatury nie było tam nigdy. W Indiach padł rekord

We wtorek w rejonie Mungeshpur i Nareli odnotowano rekordową temperaturę – 49,9℃. Został on jednak szybko pobity. W stolicy Indii 29 maja termometry wskazywały 52,3℃.

Indyjski Departament Meteorologiczny wydał w sprawie ostrzeżenie.

W Indiach padł rekord. Sytuacja jest alarmująca

Jak podaje brytyjski dziennik „The Guardian”, w środę po południu, na przedmieściach Mungeshpur termometry wskazywały aż 50,5℃. Ostatnio tak wysoką temperaturę w Mungeshpur i Nareli odnotowano w 2002 roku i wynosiła ona 49,2℃. Natomiast najwyższa odnotowana temperatura, biorąc pod uwagę obszar całego kraju, to 51℃ (rekord padł w 2016 roku).

Sytuacja zaniepokoiła IMD, które wydało pilne ostrzeżenie. Eksperci zwracają uwagę na dzieci i osoby starsze, których zdrowie jest najbardziej zagrożone podczas tak wysokich temperatur – szczególnie gdy seniorzy cierpią na rozmaite schorzenia. IMD podkreśla, że choć istnieją grupy obarczone większym ryzykiem negatywnego wpływu upału, to jednak udaru doznać mogą właściwie mieszkańcy w każdym wieku.

Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców, by ci wzięli pod uwagę problem możliwego niedoboru wody. Podjęto decyzję, by dostarczać ją ludziom nie dwa razy dziennie, ale tylko raz – ze względu na ryzyko szybkiego wyczerpania się zapasów – informuje dziennik „The Indian Express”.

Mieszkańcy Indii w rozmowie z reporterami informowali, że wejście w ostatnich dniach do nagrzanego samochodu, pozostawionego kilka minut na słońcu, było niemożliwe. Pracownicy budowlani opowiadali, że nie mogli pracować, bo metalowe narzędzia, pozostawione na słońcu nagrzewały się tak szybko, że ich ponowne dotknięcie groziło poparzeniem.

Pakistan także mierzy się z wysokimi temperaturami

Podobna sytuacja pod względem temperatury ma miejsce także w graniczącym z Indiami Pakistanie. W prowincji Sindh na południu kraju odnotowano w ostatnich dniach temperaturę 52,2℃. To bardzo blisko najwyższej temperatury, jaką odnotowano w tym państwie. Chodzi o rok 2017, kiedy to padł rekord w mieście Turbat – 54°C.

Głos w sprawie tej niepokojącej sytuacji zabrała niedawno koordynatorka premiera do spraw klimatu. „Pakistan jest piątym krajem najbardziej narażonym na skutki zmian klimatycznych” – zwróciła uwagę Rubina Khursheed Alam podczas konferencji prasowej.

Czytaj też:

W tym kraju UE nasila się deportacja migrantów. Rekordowy kwartałCzytaj też:

Tajemnicze podpalenia w Polsce. Trzy osoby zatrzymane