Od ochroniarza do sekretarza. Putin podjął decyzję ws. wiernego doradcy

Amerykańskie radio podaje, że generał pułkownik Aleksiej Diumin w 1999 roku został ochroniarzem Władimira Putina. Swoje obowiązki pełnił w ramach Federalnej Służby Ochrony.

Od tamtego czasu otrzymywał zaszczytne stanowiska. Razem z prezydentem Federacji Rosyjskiej grywał też w hokeja.

Wymowna historia o niedźwiedziu

W przeszłości Diumin obejmował funkcję gubernatora obwodu tulskiego, a także kierował wywiadem wojskowym. Mianowano go też wiceszefem w resorcie obrony. W 2014 roku był zaangażowany w operację polegającą na aneksji Krymu, za co został przez Amerykanów ukarany – nałożono na niego sankcje.

Według moskiewskiego dziennika „Nowaja Gazieta” Diumin miał także pomagać przy powstaniu Grupy Wagnera – prywatnej firmy wojskowej, której założyciel – Jewgienij Prigożyn – zginął pod koniec sierpnia 2023 roku w katastrofie lotniczej w pobliżu Kużenkina (obwód twerski).

Były ochroniarz konsekwentnie zdobywał coraz to ważniejsze funkcje państwowe, aż został głównym doradcą Putina (sprawował nadzór nad przemysłem zbrojeniowym), a teraz objął funkcję sekretarza Rady Państwa. Eksperci wskazują, że jedynym potężniejszym organem państwowym jest dziś Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, na której czele stoi prezydent.

Radio Liberty przywołuje historię, którą nowy sekretarz opowiedział przed laty dziennikarzom gazety „Kommiersant”. Pewnego dnia, gdy do rezydencji Putina zbliżył się niedźwiedź, Diumin – ówcześnie pełniący funkcję ochroniarza prezydenta – rzekomo przestraszył potężne zwierzę, które po wszystkim uciekło.

Putin odwołał Szojgu

Warto dodać, że zmiany na najważniejszych stanowiskach w państwie, które zaprowadził Putin, dotyczą także innych jego wieloletnich współpracowników. W pierwszej połowie maja usunął on ze stanowiska ministra obrony Siergieja Szojgu. Na tej funkcji zastąpił go Andriej Biełusow – do niedawna wicepremier.

Rosyjski parlament w komunikacie, który zacytowała TASS, informował, że Putin „chciał, aby na czele resortu obrony stała osoba, która jest otwarta na nowe pomysły i innowacje, a cech tych nie mógł się dopatrzeć u Siergieja Szojgu, który rządził pracami ministerstwa od 12 lat”. W mediach informowano także, że rosyjski generał nie osiągał zbyt wielu sukcesów na froncie, w wojnie z Ukrainą – co nieoficjalnie miało wpłynąć na decyzję Putina.

Szojgu niebawem objął jednak funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji.

