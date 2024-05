Premier Słowacji opuścił szpital po ataku. Wiadomo, gdzie się udał

Premier Słowacji został w czwartek wieczorem przewieziony ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy do swojego mieszkania w Bratysławie, gdzie będzie kontynuował leczenie – podał portal sme.sk. Miriam Lapunikova – dyrektor szpitala, w którym szef słowackiego rządu przeszedł kilka rund operacji – powiedziała, że jest to możliwe przez to, że stan Roberta Ficy ustabilizował się w ostatnim czasie – poinformował The New York Times.

Słowacja. Robert Fico opuścił szpital po zamachu i wraca do zdrowia

Szef słowackiego rządu wraca do zdrowia po tym, jak został poważnie postrzelony w połowie maja. Według szpitala postępy są „zadowalające”. W środę minister obrony i wicepremier Robert Kalinak ogłosił, że najpoważniejsze obrażenia Ficy dotyczyły m.in. układu pokarmowego. Ręka i noga szefa słowackiego rządu są już „w porządku”. Robert Kalinak stwierdził również, że rekonwalescencja premiera Słowacji będzie „niezwykle długa” – donosi AFP.

Wcześnie poseł Smeru i główny doradca Fico Erik Kalinak powiedział, że jelito cienkie polityka zostało przestrzelone pięć razy. Podczas gdy premier Słowacji odpoczywa w domu, napastnik pozostaje na oddziale psychiatrycznym w szpitalu wojskowym w Trenczynie.

Słowacja opozycja z serią pytań po ataku na premiera

Wiceprzewodniczący parlamentu i lider opozycji wezwał ministra spraw wewnętrznych Matusa Sutaj Estoka do odpowiedzi na kilka poważnych pytań dotyczących ataku na Fico. Chodzi m.in. o możliwe niewłaściwe postępowanie sił bezpieczeństwa, wyciek raportu medycznego premiera i nagrań wywiadu z napastnikiem oraz to, kto poniesie odpowiedzialność za zamach na szefa słowackiego rządu. Jednocześnie jego partia odrzuciła próbę obarczenia winą opozycji i mediów, co sugerowali rządzący.

