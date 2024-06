Strzelanina w Niemczech. Co najmniej kilka osób rannych

W miejscowości Hagen w Niemczech doszło do strzelaniny. Jak podają lokalne media, strzały padły m.in. w zakładzie fryzjerskim. Miejscowa policja wydała komunikaty, odnoszące się do całej sytuacji. Wynika z nich, że potwierdzono fakt oddania strzałów w Elipe, na przedmieściach Hagen. Potwierdzono też informację o rannych osobach.

Strzelanina w Niemczech. Padło pięć strzałów?

„Liczne oddziały policji są na miejscu zdarzenia. Zajmujemy się ustalaniem szczegółów sytuacji. Prosimy o unikanie wyznaczonej okolicy w określonym czasie” – podano w wiadomości na platformie X. Swoje oświadczenie wydał już także rzecznik policji w Hagen. Przekazał on, że strzały oddano w dwóch miejscach.

Wszystko miało zacząć się na Steinplatz w Hagen około godziny 14:30 w sobotę 1 czerwca. W pobliżu placu zabaw miało dojść do sprzeczki w grupie mężczyzn. Spór eskalował do tego stopnia, że jedna lub dwie osoby wyciągnęły broń. Świadkowie mówią opięciu strzałach, w wyniku których rannych zostało dwóch mężczyzn po czterdziestce. Według tabloidu "Bild", stan jednego z nich miał być bardzo ciężki.

Strzelanina w Hagen. Trwa obława za podejrzanym

Jak ujawniono, jeden ze sprawców uciekł przed służbami. Policja przekazała, że sytuacja jest „dynamiczne”, a obława za uciekinierem trwa. Zdradzono też, że według wstępnych ustaleń strzelanina może mieć podtekst rodzinny. Działania służb koordynuje policja z Dortmundu.

Ujawniono też przybliżony rysopis poszukiwanego. Jak podaje niemiecka policja, mężczyzna ma od 25 do 30 lat, jest szczupły, ma czarne włosy i brodę. W chwili ataku ubrany był w nieco dłuższą, czarną kurtkę i jasne buty. Służby zaapelowały do świadków zdarzenia, by podzielili się posiadanymi informacjami z zespołem śledczych.

Czytaj też:

Atak nożownika w Mannheim. Niemiecki polityk rannyCzytaj też:

Minister obrony podsumował ostatnie dni: Najpoważniejszy atak hybrydowy na Polskę