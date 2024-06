Tysiące Izraelczyków wyszło na ulice. Domagali się porozumienia ws. Gazy

Ponad 100 tysięcy Izraelczyków wyszło na ulice Tel Avivu, domagając się by rząd Benjamina Netanjahu doprowadził do porozumienia ws. uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas i przedterminowych wyborów. Był to największy protest od czasu krwawego ataku na Izrael z 7 października.

W piątek Joe Biden przedstawił trójfazowy plan porozumienia pomiędzy Izrealem a Hamasem, który miałby doprowadzić do zakończenia działań wojennych w Strefie Gazy. Najpierw miałoby dojść do sześciotygodniowego zwieszenia i wycofania wojsk Izraela z gęsto zamieszkanych rejonów Strefy, następnie Hamas miałby uwolnić zakładników, a Izrael palestyńskich więźniów. W drugiej fazie miałoby też dojść do wycofania kolejnych oddziałów Izraela. Ostatnia faza miałaby polegać na przygotowaniu planu i przeprowadzeniu odbudowy strefy Gazy. Hamas gotowy do rozmów, Netanjahu stanowczo o Hamasie Hamas oświadczył w piątek, że jest gotów w konstruktywny sposób zaangażować się w rozmowy pokojowe, ale jeden z jego liderów, Mahmoud Mardawi podkreślił, że nie otrzymał jeszcze szczegółów propozycji, jednak nie można osiągnąć porozumienia, dopóki nie zostanie spełniony postulat zawieszenia broni i wycofania izraelskiej armii. Ale podstawowe założenia planu Joe Bidena odrzucił premier Izraela w piątkowym przemówieniu. – Warunki zakończenia wojny przez Izrael nie uległy zmianie: zniszczenie potencjału wojskowego i rządzącego Hamasu, uwolnienie wszystkich zakładników i zapewnienie, że Gaza nie będzie już stanowić zagrożenia dla Izraela – powiedział Netanjahu. Oświadczył też, że „koncepcja, że Izrael zgodzi się na trwałe zawieszenie broni, zanim te warunki zostaną spełnione, jest nierozsądna”. Protesty w Izraelu. Tysiące osób domagają się porozumienia ws. Gazy W sobotę 1 czerwca na ulice Tel Aviviu wyszli protestujący, którzy wzywają rząd do nieodrzucania propozycji USA ws. zawieszenia broni i w następstwie uwolnienia porwanych zakładników. Jednocześnie domagali się ustąpienia rządu Netanjahu i przedterminowych wyborów do Knesetu. Sobotni protest miał być największym od krwawego ataku przeprowadzonego przez Hamas 7 października. Protesty przeciwko polityce premiera Benjamina Netanjahu są regularnie organizowane co tydzień od stycznia 2023 roku z kilkumiesięczną przerwą po ataku Hamasu. Organizatorzy protestu szacują, że w sobotę 1 czerwca na ulice Tel Avivu wyszło 120 tys. osób, jednak trudno zweryfikować tę liczbę. Demonstracje odbyły się także w innych miastach Izraela. Po zakończeniu oficjalnego wiecu demonstrujący pozostali na Placu Demokracji, dalej skandując hasła wzywające do uwolnienia zakładników. Na placu rozpalono ognisko. Doszło do starć z policją, w których rannych miało zostać 14 funkcjonariuszy. Czytaj też:

