To tam w przyszłości zamieszkają ludzie? Naukowcy z NASA odkryli planetę podobną do Ziemi

Jak podaje brytyjska gazeta „Daily Mail”, powołując się na ustalenia badaczy, jest ona czterokrotnie większa od Ziemi. Na jej powierzchni w teorii mogłaby znajdować się woda – niezbędna do życia dla ludzi.

Gliese 12 b pod okiem naukowców. Czy tajemnicza planeta posiada atmosferę?

Tajemniczą planetę nazwano Gliese 12 b. Naukowcy bacznie obserwują ją, próbując dowiedzieć się, czy planeta ma atmosferę – podobną do ziemskiej. Wówczas na jej powierzchni prawdopodobnie mogłaby znajdować się woda – dzięki atmosferze, która mogłaby umożliwiać utrzymanie odpowiedniej temperatury substancji, by pozostała cieczą.

Jest to egzoplaneta – co oznacza, że Gliese 12 b znajduje się w układzie planetarnym podobnym do Układu Słonecznego, w którego centrum znajduje się gwiazda, podobna do oświetlającego Ziemię żółtego karła. Naukowcy uznali Gliese 12 b za najbliższą Ziemi planetę, o podobnej do niej wielkości. Jak podaje serwis focus.de, za brytyjskim portalem Daily Mail Online, międzynarodowy zespół astronomów zauważył planetę dzięki teleskopowi kosmicznemu Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teraz umieszczono ją na liście planet, które będą obserwowane przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, będącego na wyposażeniu amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA).

Na badania te przeznaczono łącznie 9,5 miliarda dolarów (ok. 37,4 mld złotych). – Gliese 12b stanowi jeden z najlepszych celów do zbadania, czy planety wielkości Ziemi krążące wokół chłodnych gwiazd mogą zachować swoje atmosfery – mówi Shishir Dholakia z Centrum Astrofizyki na University of Southern Queensland w Australii. Możliwe, że planeta „nadaje się do zamieszkania”, ale badacze muszą wcześniej ustalić, czy ma ona ten sam rodzaj atmosfery, co Ziemia, dzięki czemu jej średnia temperatura mogłaby wynieść około 15℃.

A oto dokładne parametry Gliese 12 b. Planeta „krąży wokół gwiazdy typu M [chodzi o czerwonego olbrzyma, a więc gwiazdę 300 razy jaśniejszą od Słońca]” – czytamy na stronie NASA. Jej masa to zaś 3,87 masy Ziemi. Jej okres orbitalny (czas potrzebny do okrążenia czerwonego olbrzyma) trwa 12,8 dnia.

Druga Ziemia w Układzie Słonecznym?

Jak informowaliśmy pod koniec stycznia tego roku, japońscy naukowcy na łamach naukowego czasopisma „The Astronomical Journal” ustalili, że na obrzeżach naszego Układu Słonecznego może znajdować się nieodkryta wcześniej planeta, która jest podobna do Ziemi.

Badacze przyjrzeli się Pasowi Kuipera, czyli obszaru Układu Słonecznego, który zawiera m.in. zbiór mało zbadanych ciał niebieskich znajdujących się za Neptunem. Przyjrzeli się wtedy obiektowi o nazwie Sedna. Wtedy też zauważyli, że orbita Sedny, podobnie jak orbity innych ciał niebieskich w pobliżu, wskazuje na obecność innej planety.

