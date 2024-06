Władimir Putin zaczął chodzić w kamizelce kuloodpornej. „Bezprecedensowy poziom ochrony”

Informacje o kamizelce kuloodpornej jako nieodłącznym elemencie wyposażenia prezydenta Putina przekazało dziennikarzom dwóch rosyjskich urzędników, a potwierdzić ją miało dodatkowo źródło bliskie Kremla. Według tych głosów, Putin już w 2023 roku zaczął chodzić na wydarzenia publiczne w kamizelce kuloodpornej. Takie zachowanie rekomendowali mu doradcy z prezydenckiego biura ochrony oraz FSB.

Władimir Putin chodzi w kamizelce kuloodpornej

– W tym roku, 9 maja podczas parady, przywódca zdecydowanie miał na sobie ukrytą kamizelkę kuloodporną. A ja uważam, że taki środek ostrożności jest słuszny – komentował w rozmowie z dziennikarzami rosyjski urzędnik, obecny podczas parady w pobliżu Putina.

Brytyjski konsultant do spraw bezpieczeństwa Jade Miller po przestudiowaniu nagrania z przemowy Putina z 9 maja tego roku, również potwierdzał obecność kamizelki kuloodpornej na ciele prezydenta Rosji. – Putin porusza się dość sztywno, a tył jego płaszcza nie pokazuje naturalnych załamań podczas chodzenia i uścisków dłoni personelu wojskowego – dodawał.

Według eksperta zachowanie Władimira Putina sugeruje, że nosi on coś jeszcze pod swoim płaszczem, co sprawia, że niewygodnie mu się chodzi. – Przy licznych okazjach podnosi swoje ramiona i dopasowuje strój, co wskazuje na dyskomfort związany z tym, jak kamizelka kuloodporna spoczywa na jego ramionach. Jej waga może powodować irytację oraz nieprzyjemne uczucie, jeśli nosi się ją przez długi czas – wyjaśniał.

Czytaj też:

Zaskakujący moment na proteście żon w Moskwie. Wyszedł do nich wojskowyCzytaj też:

Premier Estonii o wojnie w Ukrainie. „Nie mamy planu B”