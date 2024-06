Każdy z nich jest wyjątkowy. Te rasy psów należą do najrzadszych na świecie

Pies to ulubione zwierzę domowe wielu Polaków. Miłośnicy czworonogów często decydują się na przygarnięcie labradora, owczarka niemieckiego czy yorka. Chociaż popularne rasy budzą zaufanie, rzadko spotykane również mają wiele do zaoferowania. Oto lista wyjątkowych pupili.

Najrzadziej spotykane psy na świecie

Psów rasy stabyhoun nie znajdziesz w przeciętnym domu. Wyżeł fryzyjski pochodzi z Holandii i często pełni rolę psa myśliwskiego lub stróżującego. Pomaga w tym jego wytrzymałość i odporność na zmieniające się warunki pogodowe. Choć wygląda poważnie, na co dzień jest spokojny i posłuszny.

Do niezwykle rzadkich należy również rasa karelski pies na niedźwiedzie. Te czworonogi z grupy szpiców i psów pierwotnych wykorzystywano podczas polowań, co przekłada się na ich wciąż aktualne zamiłowanie do wolności i nieustannych zabaw na świeżym powietrzu. Aktywność, mimo niezwykle krótkich nóg, kocha także szwedzki vallhund. Choć występuje niezwykle rzadko, rozpoznasz go po nieustającym szczekaniu.

Lista wyjątkowych ras psów

Pies kananejski to rasa nie tylko rzadka, ale też uważana za jedną z najstarszych na świecie. Chociaż te czworonogi uznawane są za spokojne i ostrożne, potrzebują właściciela, który stanowczo i konsekwentnie będzie wyznaczał im granice. Wymagające dla opiekuna może okazać się także wychowanie owczarka kaukaskiego. Ta odważna rasa może próbować go zdominować, a ze względu na swój rozmiar, może budzić niepokój.

Wśród najrzadziej spotykanych ras psów wymienia się także: nursk lundehund z Norwegii, szpic fiński z Finlandii, mudi z Węgier, chinook ze Stanów Zjednoczonych oraz thai ridgeback z Tajlandii. To głównie małe i średnie psy, które są ciekawe świata i niezwykle aktywne.

Czytaj też:

Rusza pierwsza linia lotnicza dla psów. Nie będą musiały podróżować w luku bagażowymCzytaj też:

To najbardziej lojalne rasy psów. Sprawdź, czy twój pupil znalazł się wśród nich