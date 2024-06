Rekordowe ćwiczenia na Morzu Bałtyckim z udziałem Polski. Czegoś takiego nie było od ponad 50 lat

5 czerwca startują wielonarodowe ćwiczenia morskie BALTOPS z udziałem państw NATO, w tym USA. Odbędą się one na Morzu Bałtyckim i potrwają do 22 czerwca. Formalnym gospodarzem będą Niemcy. Celem manewrów jest zwiększenie zdolności operacyjnych, możliwości i interoperacyjności sił morskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz państw partnerskich w ramach programu Partnership for Peace. Szczególny nacisk kładzie się na zgranie i pracę zespołową załóg okrętowych.

BALTOPS ma też za zadanie wesprzeć NATO, odstraszyć potencjalną agresję w regionie i wzmocnić strategiczne relacje przy jednoczesnym utrzymaniu dostępu operacyjnego i globalnej swobody działania dla USA. BALTOPS 2024 będą największymi ćwiczeniami w historii na Bałtyku. Weźmie w nich udział około dziewięciu tysięcy wojskowych, ponad 50 okrętów wojennych i 45 samolotów z 20 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Polskę.

Największe ćwiczenia NATO na Morzu Bałtyckim od lat. Ujawniono cele

Manewry rozpoczną się w litewskiej Kłajpedzie. Przez pierwsze dni stacjonować tam będzie ponad 30 okrętów i licząca cztery tys. załoga. Litewska armia poinformowała, że podczas ćwiczeń doskonalone będą manewry formacji morskich, konwojowanie statków, wsparcie ogniowe, obrona przeciwlotnicza, poszukiwanie i trałowanie min, zwalczanie okrętów podwodnych, desant amfibijny oraz inne umiejętności operacyjne.

Manewry BALTOPS organizowane są od 1972 r. Najpierw brały w nich udział kraje NATO, ale od 1993 r. zaproszono państwa z byłego bloku wschodniego, w tym Polskę. Nadrzędnym militarnym aspektem ćwiczenia BALTOPS jest prowadzenie międzynarodowej połączonej operacji morsko-lądowej w rejonie Bałtyku z użyciem sił i środków Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz Wojsk Lądowych państw Paktu Północnoatlantyckiego i partnerskich w ramach artykułu V Traktatu Waszyngtońskiego.

