Pierwsze słowa Roberta Fico po zamachu. „Przebaczam”

Premier Słowacji Robert Fico przez dwa tygodnie przebywał w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy, gdzie trafił po zamachu na swoje życie, do którego doszło po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova. Od tamtego czasu szef Słowackiego rządu przeszedł już kilka poważnych operacji.

W środę zamieścił nagranie w mediach społecznościowych. Szef słowackiego rządu poinformował, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem może wrócić do pracy na przełomie czerwca i lipca.

Zamach na premiera Słowacji. Robert Fico opublikował nagranie

– Nadszedł czas, abym zrobił pierwszy krok. I to jest przebaczenie. Nie czuję nienawiści do nieznajomego, który mnie postrzelił. Nie będę podejmować przeciwko niemu żadnych działań prawnych ani domagał się odszkodowania. Wybaczam mu. Ostatecznie okaże się, że był jedynie posłańcem zła i nienawiści politycznej, które sfrustrowana opozycja rozwinęła na Słowacji do niemożliwych do opanowania rozmiarów – powiedział Fico.

Jak ocenił, nie ma powodu sądzić, że był to atak samotnego szaleńca. – Mówiłem to publicznie w mediach i na konferencjach prasowych, mówiłem to wszystkim ambasadorom UE i państw NATO, poruszałem ten temat podczas kilku dwustronnych spotkań z moimi partnerami. Kilka tygodni temu nawet prosiłem ministrów, aby nie wchodzili w tłum – przekazał.

Robert Fico został wypisany ze szpitala z końcem maja. Najpoważniejsze obrażenia dotyczyły m.in. układu pokarmowego. Ręka i noga szefa słowackiego rządu są w dobrym stanie, jednak rekonwalescencja będzie może jeszcze potrwać. Jelito cienkie polityka zostało przestrzelone pięć razy. Podczas gdy premier Słowacji odpoczywa w domu, napastnik pozostaje na oddziale psychiatrycznym w szpitalu wojskowym w Trenczynie.

Czytaj też:

Premier Słowacji opuścił szpital po ataku. Wiadomo, gdzie się udałCzytaj też:

Machaček o polskich politykach: Prowadzą niebezpieczną grę, ale dla Czechów to jednocześnie bardzo zabawne