Putin boi się o swoje bezpieczeństwo? Pod marynarką nosi specjalną osłonę

W ostatnim czasie w mediach pojawiają się informacje, z których wynika, że Putin chodzi ubrany w kamizelkę kuloodporną. Czy to prawda? Głos w sprawie zabrał wywiad wojskowy Ukrainy (HUR).

Kreml oficjalnie nie boi się o Putina. Prawda jest jednak inna?

Na portalu ukraińskiego wojska ArmijaInform pojawił się komentarz rzecznika HUR, który odniósł się do kwestii środków bezpieczeństwa stosowanych, by chronić Putina. Andrij Jusow stwierdził, że „człowiek taki jak Putin regularnie używa” kamizelki kuloodpornej – cytuje źródło telewizja Biełsat.

Jak podaje Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna, oficjalne stanowisko Kremla ws. zwiększenia środków bezpieczeństwa prezydenta Federacji Rosyjskiej jest jednak takie, że w tym obszarze nie są wymagane żadne zmiany. Taką zmianą byłaby kamizelka kuloodporna.

„Podczas parady miał na sobie ukrytą kamizelkę kuloodporną”

Na początku czerwca „The Moscow Times” podało, powołując się na swoje źródła, że Putin kamizelkę kuloodporną nosić zaczął w 2023 roku. Wówczas pojawiał się w niej na rozmaitych publicznych wydarzeniach. Ponoć tak rekomendowali mu doradcy z prezydenckiego biura ochrony i federalna służby bezpieczeństwa.

– W tym roku, 9 maja, podczas parady, przywódca zdecydowanie miał na sobie ukrytą kamizelkę kuloodporną. A ja uważam, że taki środek ostrożności jest słuszny – powiedział w rozmowie z dziennikarzami rosyjski urzędnik, obecny podczas parady w pobliżu Putina.

Do sprawy odniósł się także brytyjski konsultant do spraw bezpieczeństwa. Jade Miller, po zapoznaniu się z nagraniami z przemowy Putina z początku maja, także potwierdził obecność specjalnej osłony na ciele Putina. – Putin porusza się dość sztywno, a tył jego płaszcza nie pokazuje naturalnych załamań podczas chodzenia i uścisków dłoni personelu wojskowego – stwierdził. Zdaniem eksperta Putin może nosić pod płaszczem coś jeszcze, co uniemożliwia mu swobodny chód.

