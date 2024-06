Oblał się benzyną i podpalił przed budynkiem rządu. Trwa walka o jego życie

Chorwacka policja otrzymała informację o samopodpaleniu na placu św. Marka w Zagrzebiu tuż po godzinie 9:30 we wtorek, 11 czerwca. Z dotychczasowych ustaleń służb wynika, że mężczyzna na początku oblał się benzyną, a następnie wzniecił ogień.

Chorwacja. Samopodpalenie przed siedzibą rządu

Do zdarzenia doszło przed siedzibą rządu. Na miejsce wezwano mundurowych i ratowników medycznych, którzy udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, podali mu zastrzyk i tlen. Karetką pogotowia zabrano go do pobliskiej Kliniki Traumatologii. Dyrektor placówki poinformował, że niedawno przyjęto pacjenta w ciężkim stanie i natychmiast poddano go intensywnemu leczeniu.

Świadkiem zdarzenia był jeden z chorwackich parlamentarzystów. Polityk powiadomił o nim ochronę, która jednak wcześniej zdążyła rozpocząć akcję gaśniczą. Inni ludzie zebrani w okolicy placu przekazali, że mężczyzna chwilę przed podpaleniem wylał na siebie płyn, który przyniósł na miejsce w butelkach po wodzie. Miał też przerzucić za ogrodzenie torbę, w której były wcześniej schowane.

Mężczyzna trafił do szpitala z oparzeniami

Przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego, poszkodowanym zajął się lekarz parlamentarny. Poinformował, że mężczyzna tuż po ugaszeniu oddychał, był kontaktowy i krzyczał. Z późniejszego oświadczenia rzecznika Kliniki Traumatologii wynika, że doznał oparzeń czwartego stopnia, w związku z czym jego życie wciąż jest zagrożone.

Po kilku godzinach do zdarzenia odniósł się rzecznik chorwackiego rządu. – Oczywiście wszyscy jesteśmy zszokowani tą wiadomością – przyznał, cytowany przez portal vecernji.hr. Zapewnił, że reakcja służb była odpowiednia, a o sytuacji poinformowano już premiera Andreja Plenkovića oraz ministrów, którzy przebywali w siedzibie rządu.

