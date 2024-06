Te psy są najbardziej lojalne. Pięć ras, które warto znać

W zależności od rasy psy potrafią bardzo różnić się naturą. Warto wiedzieć, które czworonogi najmocniej przywiązują się do swoich właścicieli i są im najbardziej posłuszne. Czy twój pupil jest na liście?

Owczarek niemiecki, rottweiler, a może akita?

Zacznijmy od rasy, która w rankingu landtiere.de znalazła się na 5. miejscu. To rottweiler, który zdaniem redakcji niemieckiego serwisu jest bardzo czułym i posłusznym psem. „Dla swojego właściciela zrobią wszystko” – czytamy. Na portalu Psy możemy przeczytać ponadto, że są pewne siebie i przewidywalne – o ile zostaną wychowane w odpowiedni sposób.

Na miejscu 4. znalazł się natomiast labrador. Redakcja zwraca uwagę, że to psy „wesołe i pełne energii”. Często mają dobry nastrój. I – jak rottweilery – są niezwykle lojalne. Serwis psy.pl zapewnia, że są to czworonogi wrażliwe. Bardzo przywiązują się do członków całej rodziny opiekuna. Uwielbiają też angażować się we wszelkiego rodzaju zabawy.

Na pozycji 3. spośród najbardziej lojalnych psów landtiere.de wymienia owczarka niemieckiego. Warto tu przypomnieć choćby polski serial „Czterej pancerni i pies”. Szarik, który był częścią załogi czołgu, stał się niezwykle popularny właśnie m.in. ze względu na swoją postawę, którą cechowała wierność. Niemiecki serwis zwraca uwagę, że dlatego owczarki niemieckie tak często służą w policji – mundurowi mogą bowiem liczyć na nie w każdym momencie. Psy.pl podkreśla, że rasę charakteryzuje wesołe usposobienie.

Na 1. miejscu pies znany z niezwykle wzruszającego filmu

Wśród pięciu najbardziej lojalnych psów 2. miejsce zajął collie. To psy bardzo oddane właścicielom, jak wskazuje redakcja serwisu psy.pl. Są też bardzo pracowite i niezwykle wytrwałe.

1. miejsce przypadło zaś rasie akita. Niemiecki serwis podaje, że pies ten jest „symbolem wierności” w Japonii. Redakcja przypomina tu o filmie „Mój przyjaciel Hachiko”. Dramat w reżyserii Lasse Hallströma opowiada o relacji tytułowego Hachiko z profesorem muzyki Parkerem Wilsonem. Pies codziennie odprowadzał swojego opiekuna na peron i czekał na niego, gdy ten wracał z uczelni. Pewnego dnia mężczyzna jednak zmarł. Mimo to pies, aż do swojej śmierci, przychodził na stację, mając nadzieję, że jego pan znowu pojawi się na peronie.

