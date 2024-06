Taka sytuacja zdarza się raz na 10 milionów. Sfotografowano białego bizona

Bizon miał białą barwę. Tego typu sytuacja zdarza się niezwykle rzadko. – Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę – powiedziała kobieta w rozmowie z dziennikarzami. Według National Park Service szansa na urodzenie się takiego cielaka wynosi 1 na 10 milionów. Jeśli do tego dochodzi, spowodowane jest to zmianami genetycznymi.

Biały bizon przyszedł na świat w parku narodowym. Zdjęcia wywołały poruszenie

Fotografka, która jako pierwsza zauważyła białego bizona na terenie Yellowstone (USA), to Erin Braaten. Park narodowy odwiedziła na początku ubiegłego tygodnia. Od razu wykonała kilka zdjęć białemu bizonowi amerykańskiemu. W rozmowie z ABC News – amerykańska stacja opisała całe zdarzenie – zaznaczyła, że młody bizon chwiał się. Chwilę później dołączył jednak do stada.

Braaten przyznała w rozmowie z ABC News, że „nie mogła uwierzyć w to, co widzi”. – To było takie surrealistyczne. (...) To coś wyjątkowego i jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek sfotografowałam – podkreśliła. Fotografka do parku narodowego przybyła z rodziną. Ta razem z nią wpatrywała się w białe cielę i jego matkę. „The Guardian” przypomina, że populacja bizona na zachodnich równinach Stanów Zjednoczonych liczyła niegdyś dziesiątki milionów. Jednak zwierzęta te były bardzo cenne, ze względu na ich skóry, przez co myśliwi w XIX wieku wybili je niemal do cna – były masowo odstrzeliwane.

By zrozumieć skalę procederu, wystarczy wyobrazić sobie, że z tak ogromnej liczby sztuk, która przemierzała Amerykę przed kolonizacją Europejczyków, ostało się ich jedynie kilkaset. Jednak dzięki wytężonym staraniom – m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Ochrony Bizona czy parkom narodowym, żyje ich obecnie ok. 500 tys., z czego 31 tys. na obszarach chronionych – przykładowo na terenie Yellowstone jest ich około pięciu tysięcy. Pozostałe sztuki hodowane są dla celów komercyjnych.

Cielak karmiony jest przez 7-8 miesięcy mlekiem matki

Warto dodać, że ciąża w przypadku bizonów trwa praktycznie tyle samo, ile człowieka, a więc ok. dziewięciu miesięcy. Zwykle rodzi się jeden cielak, którego matka karmi następnie przez okres 7-8 miesięcy.

twitterCzytaj też:

Pijany dzik, łoś biegnący zygzakiem. Dlaczego zwierzęta ciągnie do alkoholu?Czytaj też:

Koniec śledztwa ws. schroniska dla zwierząt w Radysach. Jest akt oskarżenia