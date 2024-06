Putin stawia warunki. Tego oczekuje od Ukrainy przed rozpoczęciem rozmów pokojowych

Władimir Putin przedstawił w piątek warunki przystąpienia Rosji do rozmów pokojowych z Ukrainą – podał Reuters. Prezydent przekazał, że wstrzyma działania wojenne i rozpocznie negocjacje, jeśli Kijów przestanie dążyć do członkostwa NATO i wycofa się z czterech regionów Ukrainy, do których prawa rości sobie Moskwa.

Rozmowy pokojowe. Władimir Putin stawia warunki

Putin oczekuje całkowitego usunięcia ukraińskich wojsk z terytorium obwodów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Zapewnił, że rozkaz zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji zostanie wydany w tej samej minucie, w której ukraińskie władze potwierdzą, że są gotowe do podjęcia oczekiwanych od nich działań, rozpoczynając wycofywanie wojsk i oficjalnie ogłaszając rezygnację z zamiaru przystąpienia do NATO. – Warunki są bardzo proste – powiedział.

– Powtarzam, zrobimy to natychmiast. Naturalnie, jednocześnie zagwarantujemy niezakłócone i bezpieczne wycofanie jednostek i formacji ukraińskich – kontynuował, formułując warunki dzień przed rozpoczęciem szczytu pokojowego w Szwajcarii.

Szczyt pokojowy w Szwajcarii. Rosja bez zaproszenia

Na wydarzenie, którego założeniem jest omówienie planu zakończenia wojny, zaproszono przedstawicieli blisko 160 państw. Rosja nie znalazła się na tej liście, a obecność potwierdziło ponad 90 krajów i organizacji.

Chociaż inicjatorem wydarzenia jest Wołodymyr Zełenski, któremu zależy na konkretnych ustaleniach związanych z kwestiami terytorialnymi, uczestnicy szczytu prawdopodobnie skupią się na innych tematach, takich jak bezpieczeństwo żywnościowe i nuklearne. Zdaniem rosyjskiego rządu spotkania zorganizowane bez udziału ich przedstawicieli nie przyniosą konkretnych skutków.

