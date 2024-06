Spotkanie Zełenskiego i Franciszka. „Poinformowałem papieża o konsekwencjach”

15 czerwca odbędzie się Szczyt Pokoju w Szwajcarii. Prezydent Ukrainy z głową Kościoła katolickiego omówił w piątek „Formułę Pokoju, rolę Stolicy Apostolskiej w ustanowieniu sprawiedliwego i trwałego pokoju oraz oczekiwania dotyczące Globalnego Szczytu Pokoju” – czytamy.

Zełenski: Rozmawialiśmy o następstwach agresji Rosji

W czwartek w Apulii rozpoczął się trzydniowy szczyt G7 (to grupa państw demokratycznych o największych zasobach ekonomicznych, w skład której wchodzą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja i Kanada).

Na platformie X Zełenski poinformował, że spotkał się z papieżem i „podziękował za modlitwy o pokój na Ukrainie, duchową bliskość z narodem i pomoc humanitarną”. „Poinformowałem papieża o konsekwencjach rosyjskiej agresji, terroru powietrznego i trudnej sytuacji energetycznej. (...) Podziękowałem Stolicy Apostolskiej za udział w szczycie [G7 – papież Franciszek jest pierwszym zwierzchnikiem Kościoła, który wziął w nim udział – red.] i podkreśliłem wysiłki [Watykanu – red.] mające na celu przybliżenie pokoju, w szczególności powrót ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję” – napisał prezydent.

„Odwaga białej flagi”

W przeszłości papież Franciszek wypowiedział wiele kontrowersyjnych słów ws. sytuacji w Ukrainie. W pierwszej połowie marca podkreślił, że „Zełenski i jego kraj powinni wykazać się odwagą białej flagi”. – Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, a sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować – stwierdził, cytowany przez szwajcarską telewizję RSI (Radiotelevisione svizzera).

Ponadto na początku inwazji Rosji Ojciec Święty zasugerował, że to „szczekanie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego mogło przyczynić się do wybuchu wojny”. Powiedział, że nie ma pewności czy masakry dokonywane przez Rosjan to ludobójstwo.

