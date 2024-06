Zełenski odpowiada na „ofertę pokojową” Putina. „Kłamstwo historyczne”

W sobotę 15 czerwca szefowa Szwajcarskiej Rady Federalnej Viola Amgerd otworzy dwudniowy Światowy Szczyt Pokojowy poświęcony dyskusji na temat ukraińskiej „formuły pokojowej”. Dzień przed rozpoczęciem wydarzenia rosyjski dyktator Władimir Putin złożył Kijowowi „konkretną propozycję pokojową”. Przedstawił warunki – ukraińskie musiałyby wycofać się z terytorium czterech obwodów ukraińskich, których część jest okupowana przez Rosję, a Kijów musiałby zadeklarować, że nie ma planów przystąpić do NATO.

Zełenski odpowiada Putinowi przed szczytem w Szwajcarii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił tę ofertę. W rozmowie z włoską stacją Sky TG24 podkreślił, że tzw. ultimatum Putina w sprawie „rozmów pokojowych” z Ukrainą nie odbiega od jego wcześniejszych „propozycji” i porównał je z działaniami nazistowskich Niemiec. Wyjaśnił, że przywódca Kremla dąży do zajęcia zarówno okupowanych, jak i nieokupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy.

– To samo zrobił Hitler, kiedy powiedział: „Dajcie mi część Czechosłowacji, a to będzie koniec”. Ale nie, to jest kłamstwo – kłamstwo historyczne. Potem była Polska, a potem cała Europa była okupowana – zaznaczył. – W tej chwili widzimy, że on (Putin – red.) odradza nazizm. To jest nowa fala tego nazizmu, czyli nazizmu rosyjskiego – powiedział ukraiński przywódca.

Także Szef Departamentu Obrony USA podkreślił, że Putin nawet dzisiaj może zakończyć niesprowokowaną wojnę, w której stracił setki tysięcy żołnierzy.

– Nalegamy, aby to zrobił i wycofał swoje wojska z suwerennego terytorium Ukrainy – powiedział Lloyd Austin.

– Rosja nie chce pokoju i nie postrzega tzw. rozmów pokojowych jako drogi do jego osiągnięcia, a jedynie jako sposób realizacji swoich założeń, które mają doprowadzić do maksymalnego zwycięstwa – powiedziała w rozmowie z „Wprost prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

