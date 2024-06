Dramatyczna akcja ratunkowa na pustyni. Para wezwała pomoc w ostatniej chwili

Do zdarzenia doszło 9 czerwca. Para turystów wybrała się na wycieczkę po pustyni na południe od Parku Narodowego Joshua Tree w południowej Kalifornii. Turyści wędrowali szlakiem Ladder Canyon Trail, którego nazwa pochodzi od drabin umieszczonych wzdłuż trasy, aby ułatwić. Znajdujący się w rezerwacie Mecca Hills Wilderness szlak prowadzi przez labirynt kanionów wypełnionych starożytnymi formacjami skalnymi.

Służby zaalarmował mężczyzna, który zadzwonił pod numer 911 i poinformował, że jego dziewczyna jest odwodniona i osłabiona.

Para utknęła na pustyni w Kalifornii, bez wody. Akcja służb

Załoga helikoptera poszukiwawczo-ratowniczego została wysłana w okolice obszaru znanego jako Painted Canyon i znalazła parę skuloną w wyschniętym korycie potoku.

Na filmie zamieszczonym przez Biuro Szeryfa hrabstwa Riverside widać helikopter unoszący się nad parą leżącą na ziemi. Mężczyzna próbował osłonić dziewczynę przed palącym słońcem i wiatrem swoim ciałem. Następnie ratownicy wciągnęli parę do helikoptera.

Turyści zostali przetransportowani do strefy lądowania. Stamtąd helikopter medyczny przetransportował kobietę do szpitala „ze względu na jej ciężki stan”. Mężczyzna został zabrany karetką do lokalnego szpitala.

Pustynie południowej Kalifornii należą do najgorętszych obszarów w tym amerykańskim stanie. Według National Weather Service, 9 czerwca stacje pogodowe w pobliżu Painted Canyon odnotowały temperatury od 37,8 do 40,6 Celsjusza.

„Pamiętaj, że wraz ze wzrostem temperatury trzeba wziąć ze sobą więcej wody niż myślisz, że będziesz potrzebować, mieć plan wędrówki i powiedzieć dwóm osobom, dokąd się wybierasz” – zaznaczył Departament Szeryfa.

Czytaj też:

Upał doprowadził do śmieci kilkudziesięciu osób. Mówi się nawet o 50 ofiarachCzytaj też:

Odnaleziono turystkę, która zaginęła w parku narodowym. Spędziła w dziczy ponad tydzień