Księżna Kate na uroczystej paradzie. Pokazała się po raz pierwszy od ujawnienia diagnozy

15 czerwca brytyjska rodzina królewska zebrała się w Londynie, aby uczcić oficjalne urodziny króla Karola widowiskową paradą wojskową. W wydarzeniu biorą udział setki żołnierzy i muzycy. Tym samym kontynuują tradycję związaną z oficjalnymi urodzinami monarchy, która jest podtrzymywana od 1748 roku. Jak zwykle przy tej okazji na ulicach zgromadziły się tłumy. W tym roku z powodu ulewy zapadła decyzja, by członkowie rodziny królewskiej zostali umieszczeni w zadaszonych powozach.

Parada Trooping the Colour. Udział Kate zgodnie z zapowiedzią

W paradzie wzięła udział także 42-letnia księżna Kate. Została sfotografowana przed pałacem Buckingham w samochodzie, w którym siedziała wraz z dziećmi i mężem, księciem Walii.

Król Karol, który również przechodzi leczenie z powodu nowotworu, jechał w powozie z królową. Przeprowadził inspekcję oficerów i gwardzistów z powozu, a nie konno. To zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, z powodu jego choroby. W stosunku do zeszłego roku zmieniło się też to, że Kate nie dołączyła do starszych członków rodziny na podium, ale wraz z dziećmi obserwowała wojskowy spektakl, znany również jako Parada Urodzinowa, z balkonu w dawnym biurze księcia Wellington.

W marcu tego roku Kate ujawniła, że choruje na nowotwór. 14 czerwca wieczorem wydała oświadczenie dotyczące jej stanu zdrowia. Podkreśliła, że jest w zupełnie innym miejscu, niż była kilka miesięcy temu. „Robię duże postępy, ale jak wie każdy, kto przechodzi chemioterapię, są dobre i złe dni. W te złe dni czujesz się słaby, zmęczony i musisz dać odpocząć swojemu ciału. Ale w dobre dni, kiedy czujesz się silniejszy, chcesz jak najlepiej wykorzystać swoje dobre samopoczucie” – napisała.

Poinformowała, że nie może doczekać się parady Trooping the Colour i ma nadzieję, że dołączy do „kilku publicznych przedsięwzięć w okresie letnim”.

