Dramat Polki w Indiach. Turystka miała zostać zgwałcona

Sprawę opisuje The Indian Express. 24-letni mężczyzna został aresztowany w sobotę w dystrykcie Kangra w stanie Himachal Pradesh w związku z podejrzeniem zgwałcenia 39-letniej Polki. Według policji miał dopuścić się tego czynu w pobliżu miejscowości McLeod Ganj, w czwartek.

Polska turystka zgwałcona w Indiach. Policja wszczęła postępowanie

Policja zidentyfikowała oskarżonego jako Kartika Ch. Według policji, podejrzany jest właścicielem kilku pokoi w miejscowości McLeod Ganj, które wynajmuje turystom. Rzekomo spotkał kobietę w lokalnym sklepie i obiecał jej pomóc w znalezieniu zakwaterowania, ponieważ nie była zadowolona z poprzedniego. Turystka przyjechała do Indii na podstawie wizy turystycznej w zeszłym miesiącu i przybyła do McLeod Ganj dwa tygodnie wcześniej.

– Ofiara jest cudzoziemką. Przyjechała do Indii na podstawie wizy turystycznej w celach rekreacyjnych. Zweryfikowaliśmy jej zarzuty. Wstępne dochodzenie wykazało, że doszło do przestępstwa. Oświadczenie ofiary zostało zarejestrowane przed lokalnym sędzią. Ofiara zidentyfikowała podejrzanego. Dalsze dochodzenie jest w toku – powiedział Shalini Agnihotri, nadinspektor policji w dystrykcie Kangra.

– Pokój, w którym doszło do przestępstwa, został sprawdzony przez zespół ekspertów medycyny sądowej. Z pokoju pobrano również próbki. Podejrzany jest przesłuchiwany, a polska ambasada jest informowana – powiedziało źródło w policji „The Indian Express”.

McLeod Ganj to popularne miejsce wśród turystów. Znajduje się tam Tsuglag Khang, dom Dalajlamy. Co roku do McLeod Ganj ściągają tysiące obcokrajowców.

W 2013 roku w Indach turystka z USA zgłosiła zbiorowy gwałt. Czterech mężczyzn najpierw zaproponowało 30-letniej kobiecie podwiezienie jej do hotelu ciężarówką, a gdy wsiadła do samochodu wywieźli ją w odludne miejsce i zgwałcili.

