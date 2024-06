Tyle mierzy najwyższy pies na świecie. Codziennie pochłania dziesięć misek karmy

Dog niemiecki, mieszkaniec stanu Iowa, oficjalnie uznany został za najwyższego czworonoga na Ziemi, co potwierdzili eksperci z Księgi Rekordów Guinnessa – podaje redakcja niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”. Ile centymetrów mierzy?

Kevin pokonał genetyczny limit

Pies ów ma ciemną sierść. Zmierzono go, a wtedy okazało się, że mierzy 97 cm – czyli o około 7,5 procent więcej, niż przeciętny dog niemiecki. Jednocześnie jest długi na ponad dwa metry – co robi wrażenie szczególnie wtedy, gdy staje na tylnych łapach przy jakiejkolwiek dorosłej osobie. Ta natychmiast wydaje się być przy Kevinie bardzo niska.

Właściciele zgłosili go do Księgi Rekordów Guinnessa. Eksperci przyznali opiekunom rację, że jest najwyższym żyjącym psem w 2024 roku. Poprzedni rekord także należał do doga niemieckiego – Zeusa – który miał wysokość 111,8 cm. Pies ten zmarł jednak we wrześniu 2023 roku.

I choć Kevin jest naprawdę potężny, to jednocześnie ma bardzo słabe nerwy. Wystarczy wspomnieć, że na dźwięk odkurzacza pies ten po prostu ucieka. Jest bardzo przyjazny – uwielbia przytulać się do swoich opiekunów, a także bawić z małymi dziećmi czy o wiele mniejszymi od niego zwierzętami. Ma niezwykle łagodną naturę.

Najwyższy pies na świecie pił wodę ze zlewu

Przed Kevinem i Zeusem najwyższym psem na świecie był zaś dog niemiecki o imieniu Freddy z Southend-on-Sea w hrabstwie Essex. Miał on aż 1,035 metra wysokości. Uwielbiał pić wodę, jednak dziennie pochłaniał jej tyle, że zdecydowano się uzupełniać nią cały zlew, do którego sięgał, stojąc na czterech łapach.

Właścicielka Freddy'ego wydawała rocznie krocie na jedzenie dla swojego pupila i pozostałych zwierząt, które przygarnęła. Było to ok. 10 tysięcy funtów. – Każdego dnia otrzymują 1 kilogram mielonej wołowiny, 250 gramów steków zapiekanych i około 300 gramów wątroby – wyjaśniała, cytowana przez serwis metro.co.uk.

Kilka słów o dogach niemieckich – mogą one ważyć ok. 80 kilogramów. To psy bardzo aktywne – trzeba zabierać je na długie spacery, które każdego dnia powinny trwać przynajmniej dwie godziny. Jeśli nie zapewnimy im odpowiedniej ilości aktywności fizycznej, to możemy być pewni, że w końcu rozniesie je energia, co może objawić się na bardzo różne sposoby. Swego czasu na Reddicie (amerykańskie forum) głośno było o tych psach, gdy ich właściciele publikowali fotografie zniszczonych sof czy innych mebli. Te były gryzione przez dogi niemieckie z nudów. Takie sytuacje nie dzieją się jednak zbyt często. Należy pamiętać, że o wiele częściej zwierzę cierpi po prostu psychicznie, gdy nie dostarcza mu się tego, do czego jest biologicznie uwarunkowane.

Dogi niemieckie to niezwykle lojalne psy

Pupile te potrzebują cotygodniowej pielęgnacji oraz dużej ilości karmy, co rzecz jasna pociąga za sobą większe nakłady finansowe. Dogi niemieckie są przyjazne, bardzo przywiązują się do swoich właścicieli. Jednak nie od razu darzą zaufaniem każdego, kto znajdzie się w ich gronie. Gdy jednak polubią nowego opiekuna, może liczyć on na niezwykle wiernego psa – niczym Hachikō ze słynnego filmu w reżyserii Lasse Hallströma.

