Portal POLITICO dowiedział się, że zgodę na objęcie przez Marka Rutte najwyższej funkcji w Sojuszu Północnoatlantyckim wyrazili wszyscy członkowie.

Wcześniej swoją kandydaturę wycofał prezydent Rumunii, Klaus Iohannis. Podczas spotkania Najwyższej Rady Obrony Narodowej Iohannis powiedział, że powiadomił sojuszników NATO o swojej decyzji.

Mark Rutte ma pokierować NATO. Stoltenberg pełnił funkcję przez 10 lat

Rutte ma zacząć pełnić funkcję 2 października, na nieco ponad miesiąc przed wyborami prezydenckimi w USA. To krytyczny moment dla sojuszu wojskowego, który służył jako najskuteczniejszy środek odstraszający w Europie Wschodniej przed rosyjską agresją. Były prezydent USA Donald Trump, obecny kandydat Republikanów, zobowiązał się do pozostania w NATO, ale zagroził zmniejszeniem pomocy USA dla Ukrainy, jeśli wróci do Białego Domu.

Reuters odnotowuje, że ustępujący premier Holandii jest zagorzałym sojusznikiem Ukrainy i zaciekłym krytykiem rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Swoje umiejętności szlifował jako polityczny „dealmaker” podczas prawie 14 lat pełnienia funkcji szefa rządu Holandii.

57-letni polityk był jedną z sił napędowych europejskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy od czasu rosyjskiej inwazji w 2022 roku i twierdzi, że porażka Moskwy na polu bitwy jest niezbędna do zapewnienia pokoju w Europie. Na jego podejście do tej kwestii silnym wpływ miało zestrzelenie samolotu pasażerskiego nad Ukrainą w 2014 r., za które Holandia obwinia Rosję. 196 z 298 ofiar katastrofy było Holendrami. Rutte mówił, że „NATO musi być potężne, aby przeciwstawić się Moskwie, a inni przywódcy Unii Europejskiej nie mogą być naiwni wobec Rosji Putina”.

Jens Stoltenberg został Sekretarzem Generalnym NATO w październiku 2014 roku. Sojusznicy NATO czterokrotnie jednomyślnie przedłużali jego kadencję, która dobiegnie końca 1 października 2024 roku.

