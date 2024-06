Złowił wielki okaz i pobił rekord sprzed 46 lat. „Nie mogłem w to uwierzyć”

Steve Ricketts z Wielkiej Brytanii złowił na początku czerwca wyjątkowo dużego węgorza. Po zmierzeniu i zważeniu ryby okazało się, że 62-letni wędkarz pobił dotychczasowy rekord kraju, który obowiązywał od 46 lat. Jego okaz ważył ponad pięć kilogramów i mierzył niespełna 120 centymetrów.

Wielka Brytania. Złowiono największego węgorza w kraju

– Początkowo nie sądziłem, że węgorz jest tak duży. Nie stawiał wielkiego oporu – relacjonował Ricketts, cytowany przez „The Telegraph”. Przyznał też, że w chwili wyciągania go z wody nie przypuszczał, że może ważyć więcej niż trzy kilogramy. Zmyliła go również niewielka głowa, którą ujrzał jako pierwszą. – Ale kiedy zobaczyłem resztę, z szoku aż krzyknąłem – dodał.

Węgorza zważono na trzech różnych wagach, ponieważ wędkarz obawiał się, że ludzie zakwestionują jego osiągnięcie. Przyznał też, że sam nie mógł w to uwierzyć. – Myślę, że to jeszcze do mnie nie dotarło, bo nikt nie przypuszczał, że ten rekord zostanie pobity – podkreślił. Następnie „ryba życia” Rickettsa została sfotografowana i wypuszczona z powrotem do jeziora.

Steve Ricketts pobił wędkarski rekord. Reakcja środowiska

Do sukcesu wędkarza odniosła się organizacja National Anguilla Club zrzeszająca specjalistów od połowu węgorzy. „Większość z nas dorastała z rekordowym węgorzem Steve'a Terry'ego uważanym za niepokonanego, ale z ostatnim epickim połowem Steve'a Rickettsa niewyobrażalne stało się możliwe” – przekazano we wpisie opublikowanym w serwisie Facebook.

Brytyjski klub, do którego należy również 62-latek, potwierdził, że po dostarczeniu i zweryfikowaniu wszystkich dowodów, oficjalnie ogłoszono, że nowy rekord został uznany. „Wielkie gratulacje dla członka NAC Steve'a Rickettsa za naprawdę niezwykły i inspirujący połów” – podsumowano.

