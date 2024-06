Jej rodzina zginęła w Auschwitz. 102-latka na okładce Vogue’a

Na okładce lipcowo-sierpniowego wydania niemieckiego Vogue zagości postać, której życie mogłoby stać się materiałem na scenariusz filmu. Margot Friedländer, z domu Bendheim, urodziła się w Berlinie w 1921 roku. Wczesną część wojny spędziła w Niemczech z matką i młodszym bratem Ralphem, po rozstaniu rodziców. Rodzina planowała ucieczkę z kraju, ale w 1943 r. brat Margot został aresztowany przez gestapo.

Historia życia Margot Friedländer. Obóz w Czechosłowacji i emigracja

Ich matka stawiła czoła gestapo, co doprowadziło do jej deportacji do Auschwitz wraz z synem, gdzie oboje zostali zamordowani. Przed wyjazdem zostawiła wiadomość dla swojej córki, która brzmiała: „Spróbuj ułożyć sobie życie”. Dopiero po latach Margot dowiedziała się, że w obozie zagłady Auschwitz zginęli jej rodzice oraz brat.

21-letnia Żydówka ukrywała się przed nazistami, ale ostatecznie została wydana. Następnie skierowano ją do obozu Theresienstadt w okupowanej wówczas przez nazistów Czechosłowacji, w 1944 roku. W obozie kobieta poznała swojego przyszłego męża, Adolfa i poślubiła go wkrótce po wyzwoleniu.

Para wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w 1946 roku i zamieszkała w Nowym Jorku na ponad sześćdziesiąt lat. Po śmierci męża w 2010 roku Friedländer wróciła do Berlina. Od tego czasu prowadziła kampanię edukacyjną na temat Holokaustu. Jej niestrudzone wysiłki w tej dziedzinie przyniosły jej liczne nagrody, w tym Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

instagram

Friedländer powiedziała Vogue Germany, że jest „zbulwersowana” nasileniem prawicowego populizmu i wzrostem liczby ataków antysemickich w Niemczech. – Nie patrzmy na to, co nas dzieli. Patrzmy na to, co nas łączy. Bądźmy ludźmi. Bądźmy wrażliwi – mówiła.

Zdjęcia na okładkę powstały w kwietniu w Ogrodzie Botanicznym w Berlinie. Ich autorem jest Mark Peckmezian. Friedländer nie jest najstarszą modelką Vogue’a. W ubiegłym roku na okładce Vogue Philippines pojawiła się 106-letnia tatuażystka Apo Whang-Od, znana również jako Maria Oggay.

Czytaj też:

79. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Ocalała z Zagłady zabrała głosCzytaj też:

Antysemityzm wylał się na niemieckie ulice. Imigrantom wolno więcej?