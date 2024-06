Przepowiednia Lakotów spełniła się. Na świat przyszedł biały bizon

4 czerwca fotografka z amerykańskiej Montany, Erin Braaten, uchwyciła na zdjęciu niecodzienny widok w dolinie Lamar, w parku narodowym Yellowstone.

– Na pierwszy rzut oka myślałam, że to może być kojot – mówiła stacji Fox o białym zwierzęciu, które dostrzegła z oddali. – Przez rzekę i drogę przechodziły bizony, więc utknęliśmy w korku na kilka minut. Postanowiłam spojrzeć na „kojota” przez mój aparat i odkryłam, że to białe cielę bizona– mówiła.

Biały bizon w Yellowstone. Idą dobre czasy?

Duży park narodowy, który rozciąga się między Wyoming, Montaną i Idaho, jest domem dla około 5000 bizonów.

Jednak wiadomość o narodzinach białego osobnika jest niecodzienna – obiegła cały świat, wzbudzając zainteresowanie naukowców i reakcję społeczności rdzennych Amerykanów, którzy uważają to zwierzę za święte. Co więcej, mały bizon z Yellowstone, z czarnym nosem i oczami, nie jest albinosem. Potwierdził to Jim Matheson, dyrektor wykonawczy National Bison Association.

Istnieje możliwość, że jasne cielę może być wynikiem krzyżówki żubra i zwykłej, białej krowy. W takim przypadku cielę może mieć jasnobrązowy kolor, brązowe oczy i czarny lub brązowy nos, powiedział James Derr, genetyk z Texas A&M University.

–Te narodziny są zarówno błogosławieństwem, jak i ostrzeżeniem. Musimy zrobić więcej – skomentował tajemniczo narodziny białego cielęcia Arvol Looking Horse, duchowy przywódca ludu Lakota. Wiele amerykańskich plemion postrzega bizony jako najświętsze istoty na Ziemi.

Legenda Lakota opowiada o pojawieniu się Kobiety Białego Bizona, która podarowała im „čhaŋnúŋpa”, świętą ceremonialną fajkę. Miała ona pomóc plemieniu przezwyciężyć okres głodu. Odchodząc, młoda kobieta przemieniła się w białe cielę bizona, obiecując, że pewnego dnia powróci. Narodziny białego bizona obecnie są odczytywane jako znak, że modlitwy zostały wysłuchane i nadchodzą zmiany. Simon Moya-Smith, pisarz z plemienia Oglala ludu Lakota powiedział BBC, że według tradycji jego jest postrzegane zarówno jako „błogosławieństwo, jak i ostrzeżenie”.

Po surowej zimie w 2023 r. tysiące bizonów z Yellowstone przeniosło się na niższe wysokości. Ponad 1500 zostało zabitych lub przekazanych plemionom, które domagają się kontroli nad zwierzęciem. Twierdzą, że ich przodkowie żyli z nimi przez tysiąclecia i są one jednym z symboli ich więzi z Matką Ziemią.

