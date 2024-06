Był podobny do nosorożca. Paleontolodzy odkryli nieznany gatunek dinozaura

W czasopiśmie naukowym „PeerJ” opublikowano artykuł opisujący niezwykłe odkrycie, którego dokonano w Stanach Zjednoczonych. Znalezisko to prawdopodobnie nowy – piąty gatunek Ceratopsa. Szczątki dinozaura (czaszkę i część szkieletu) odkopano w wąwozie Kennedy Coulee (przy granicy Montany i Alberty w Kanadzie).

Nazwano go Lokiceratops – na cześć boga Lokiego, który w mitologii gotyckiej symbolizuje ogień, oszustwo i psotę. Jednak badacze między dinozaurem a bóstwem widzą fizyczne podobieństwo. Loki na obrazach trzymał dwa ostrza, natomiast piąty gatunek Ceratopsa wyróżniały dwa rogi nosowe.

Lokiceratops żył 78 milionów lat temu

Mark Loewen – jeden z paleontologów, który brał udział w wykopaliskach – w rozmowie z portalem Science News powiedział, że rogi Lokiceratopsa miały najprawdopodobniej za zadanie zainteresować i zachęcić do kopulacji samice (funkcja ozdobna) i odstraszyć potencjalnych rywali.

W artykule opublikowanym na łamach „PeerJ” możemy przeczytać, że Lokiceratops mógł być o ok. 20 proc. większy od sześciometrowego Medusaceratopsa, czyli mieć ok. siedmiu metrów długości. Muzeum Paleontologii Uniwersytetu Kalifornijskiego wskazuje, że ceratopsy przypominały słonie lub nosorożce – tak, jak one, były znacznej wielkości, żywiły się roślinami, żyły w stadach i zapewniały sobie bezpieczeństwo postawą i rogami.

Niesamowite odkrycie w Zambii

Na początku czerwca informowaliśmy też o innym odkryciu, którego dokonano w dolinie rzeki Zambezi. Archeolodzy znaleźli tam pozostałości po tylnej nodze dinozaura. To zupełnie nowy gatunek Musankwy – sanyatiensis, przedstawiciel wymarłych gadów lądowych. Najprawdopodobniej ważył około 400 kilogramów i był roślinożercą. Należy do grupy zauropodomorfów.

Z jakiego czasu pochodzą skamieniałości? Najprawdopodobniej z okresu późnego triasu, a więc mogą mieć więcej niż 200 mln lat.

