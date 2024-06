Łukaszenka podzielił się kuriozalnym sekretem. „Mnie się to śni po nocach”

Alakasandr Łukaszenka odwiedził jedno z gospodarstw mleczarskich, zlokalizowanych pod Mińskiem. Dyktator nie tylko chwalił jakość białoruskiego mleka, ale także podzielił się dość osobistym wyznaniem. Stwierdził, że „nie ma lepszej roboty” niż dojenie krów, a z tą czynnością nie może się równać nawet kierowanie państwem.

Alaksandr Łukaszenka zdradził swój sekret. „Mnie się to śni po nocach”

– Ja to wszystko robiłem (...). Mnie się to śni po nocach do dziś – ludzie, z którymi pracowałem, śnią mi się krowy. Ja je tam w nocy doję – mówił Alaksandr Łukaszenka, cytowany przez Biełsat. – Tu jest najciekawsza robota. Żywi ludzie, żywe bydło, sadzenie żywych roślin i rezultaty. Tym trzeba żyć, a nie tylko do pracy – dodał.

– Musimy wybudować więcej takich kompleksów w całym kraju. Nie potrzebujemy kompleksów z dzwonkami i gwizdkami, ekstrawagancką architekturą i tak dalej. Po prostu ładny projekt, piękny, normalny projekt. Będziemy to powielać w całym kraju – zapowiedział.

Reżim w Mińsku inspiruje kryzys graniczny. Najnowszy raport SG

Warto podkreślić, że w wykonaniu Alaksandra Łukaszenki była to kolejna próba ocieplania wizerunku. Nie można jednak zapominać, że uzurpuje sobie prawo do sprawowania funkcji prezydenta Białorusi, a Mińsk stoi za inspirowaniem i eskalowaniem kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Białoruski reżim mami cudzoziemców złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej.

W najnowszym raporcie polska Straż Graniczna poinformowała, że w czwartek 20 czerwca doszło do 20 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Dzień wcześniej odnotowano 77 tego typu incydentów, a cudzoziemcy rzucali w polskie patrole kamieniami i konarami drzew.

