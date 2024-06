USA ostrzegają Izrael. Trzy tysiące rakiet dziennie przez trzy tygodnie

Izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła może zostać przeciążony podczas pierwszych ataków w przypadku znacznej eskalacji konfliktu z Hezbollahem – podał The Guardian. Ocena przedstawiona przez amerykańskich urzędników pod koniec ubiegłego tygodnia to kolejny głos w tej sprawie po analizach ekspertów z Izraela i USA. Pojawiają się obawy, że konflikt może być znacznie bardziej wyniszczający niż druga wojna libańska w 2006 r.

Żelazna Kopuła nie powstrzyma rakiet z Hezbollahu? Obawy przed eskalacją konfliktu z Libanem

Stany Zjednoczone i Francja prowadzą wysiłki dyplomatyczne, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się konfliktu między Izraelem a Hezbollahem. Istnieje ryzyko, że eskalacja retoryki i wymiana ognia przez granicę może doprowadzić do wojny na pełną skalę. W piątek MSZ Kuwejtu ostrzegło swoich obywateli przed podróżowaniem do Libanu oraz zaapelowało do ludzi, którzy w nim przebywają, o opuszczenia kraju.

Według ekspertów Liban może posiadać w swoim arsenale od 120 do 200 tys. sztuk rakiet. Sekretarz generalny Hezbollahu Sayyed Hassan Nasrallah dodał, że grupa może liczyć na 100 tys. uzbrojonych ludzi, z czego znaczna liczba ma doświadczenie bojowe w Syrii. Pojawiają się również obawy o wykorzystywanie dronów, w tym kamikadze, czemu izraelska obrona powietrzna nie jest w stanie przeciwdziałać.

Izraelska Żelazna Kopuła zostanie przeciążona podczas wojny z Hezbollahem? Trzy tys. rakiet dziennie

Trzyletni projekt badawczy Instytutu Zwalczania Terroryzmu Uniwersytetu Reichmana w Izraelu, zakończony niedługo przed atakiem Hamasu z 7 października, wykazał, że Hezbollah może wystrzeliwać do trzech tysięcy pocisków dziennie, co może być utrzymywane przez okres do trzech tygodni. Jego głównym celem było wymuszenie zniszczenia obrony przeciwlotniczej Izraela. Analitycy z Waszyngtonu twierdzą, że przynajmniej niektóre baterie Żelaznej kopuły mogą zostać przeciążone.

Według raportu izraelskie siły powietrzne oraz systemy wywiadowcze nie zdołają zapobiec większości ataków rakietowych na Izrael. Podobnie groźba izraelskiego odwetu lub znaczący atak na ważne libańskie pozycje nie zmusi Hezbollahu do wstrzymania ognia lub znaczącego ograniczenia jego zdolności do kontynuowania ataków na terytorium Izraela.

