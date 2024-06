Wyjątkowe odkrycie w Egipcie. „Mumie wykazują oznaki anemii, gruźlicy, osteoporozy”

Informację o odkryciu potwierdziło egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa. W komunikacie, który cytuje portal TVN24, podano, że 33 grobowce datowane na okres późny (712-332 p.n.e.) i okres grecko-rzymski (od 332 p.n.e. do IV w. n.e.) odkryła misja archeologiczna pracująca w pobliżu mauzoleum Agi Khana w południowo-wschodniej części Egiptu. Grobowce odnaleziono na zachód od miasta Asuan.

Egipscy i włoscy badacze odnaleźli przy mumiach między innymi narzędzia pogrzebowe, jednak odkrycie dostarcza również cenną wiedzą na temat chorób, z którymi zmagali się ówcześni Egipcjanie. – Niektóre mumie wykazują oznaki anemii, niedożywienia, chorób płuc, gruźlicy i osteoporozy – powiedziała szefowa włoskiej części grupy archeologów i profesorka egiptologii na mediolańskim uniwersytecie Patricia Piacentini.

Międzynarodowy zespół prace wykopaliskowe wokół mauzoleum Agi Khana prowadzi od 2018 roku.

Zaskakujące odkrycie archeologów

To kolejne odkrycie w Egipcie, o którym w ostatnim czasie jest głośno.Naukowcy niedawno odkryli również 3500-letni cmentarz w Minya. Według The Egyptian Gazette jeden z sarkofagów należał do Tadi Ist, córki arcykapłana Dżehuti w Ashmunein. Wewnątrz trumny zmumifikowana osoba miała na sobie maskę i sukienkę z koralików. Obok niej znaleziono inną mumię, umieszczoną w drewnianej trumnie. Uważa się, że należała ona do kobiety o imieniu Nany, śpiewaczki z Dżehuti.

Znaleziono także papirus mierzący około 16–18 metrów, który prawdopodobnie omawiał Księgę Umarłych, a także kilka artefaktów, w tym dzbany kanopskie i ceramiczne i drewniane figurki nagrobne. Archeolodzy stwierdzili, że cmentarz był miejscem spoczynku wyższych urzędników i duchownych w okresie egipskiego Nowego Państwa, od 1550 do 1069 p.n.e.

