Plan doradców Trumpa na zakończenie wojny w Ukrainie. Przedstawili warunki

Kluczowi doradcy Donalda Trumpa przedstawili mu plan zakończenia wojny w Ukrainie – przekazał Reuters. Keith Kellog i Fred Fleitz mieli przygotować zestaw zasad, które mogą zostać wprowadzone, jeśli byłemu prezydentowi uda się wygrać jesienne wybory.

Wojna w Ukrainie. Plan doradców Donalda Trumpa

Jednym z założeń jest uzależnienie dalszych dostaw broni dla ukraińskiego wojska od decyzji Kijowa w sprawie rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją. W planie przewidziano, że negatywne nastawienie do negocjacji będzie się wiązało ze wstrzymaniem pomocy militarnej. Jednocześnie założono, że jeśli Moskwa odmówi rozpoczęcia rozmów, USA zwiększy wsparcie dla Ukrainy.

Byli szefowie sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przewidzieli, że wraz z rozpoczęciem rozmów pokojowych dojdzie też do zawieszenia broni przy zachowaniu obowiązującej w danym czasie linii frontu.

USA. Reakcja na plan zakończenia wojny

Komplet przedstawionych założeń składa się na najbardziej szczegółowy scenariusz działania, jaki do tej pory opracowali współpracownicy byłego prezydenta. Zakłada też duże zmiany w podejściu władz USA do konfliktu w Ukrainie, co budzi sprzeciw zarówno przywódców innych krajów, jak i niektórych członków Partii Republikańskiej.

Mimo to Donald Trump miał przychylnie zareagować na plan opracowany przez jego doradców. – Nie twierdzę, że się z nim zgadzał lub zgadzał się z każdym słowem, ale byliśmy zadowoleni, że otrzymaliśmy taką opinię – poinformował Fleitz, cytowany przez Reuters.

Do wypowiedzi byłych szefów sztabu RBN odniósł się rzecznik byłego prezydenta Steven Cheung, informując, że jedyne oświadczenia, które można uznać za oficjalne, składane są przez samego Trumpa lub upoważnionych przez niego członków jego kampanijnego zespołu.

