Wojna w Ukrainie. Ujawniono plan pokojowy doradców Trumpa. Kreml reaguje

Dziennikarze ujawnili uproszczone założenia planu pokojowego, który opracowali dwaj doradcy Trumpa. Zaproponowali oni, by dalsze dostarczanie broni na Ukrainę uzależnione było od decyzji Kijowa ws. negocjacji – władze musiałyby przystąpić do rozmów z Rosjanami. Jeśli to druga strona – Moskwa – nie wyraziłaby chęci, Biały Dom podjąłby decyzję o zwiększeniu wsparcia (między innymi militarnego) dla Kijowa.

Emerytowany generał Keith Kellog i Fred Fleitz – byli szefowie sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego – proponują, by rozmowom towarzyszyło zawieszenie broni – w miejscu, gdzie akurat przebiegałaby linia frontu (której położenie zmienia się z każdym tygodniem). W rozmowie z redakcją serwisu reuters.com Fleitz powiedział, że Trump, który ma duże szanse, by znowu zostać prezydentem z ramienia Republikanów na początku listopada, ponoć pozytywnie ocenił zamysł.

Rzecznik Putina komentuje: Nie wiemy, o jakim planie mówimy

25 czerwca agencja z siedzibą w Londynie przekazała, że otrzymała oświadczenie Kremla ws. planu. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla stwierdził, że Władimir Putin jest „otwarty na negocjacje”, jednakże zaznaczył, że „wartość każdego planu leży w niuansach i uwzględnieniu rzeczywistego stanu rzeczy w terenie” – czytamy. Co miał na myśli? Rosjanie chcą, by obszary Ukrainy, nad którymi kontrolę przejęli w trakcie wojny, pozostały w ich rękach.

Rzecznik Putina zwrócił też uwagę, że władze Rosji w tym momencie „nie wiedzą, o jakim planie mowa, ani co jest w nim określone”. Dlatego też prezydent Federacji Rosyjskiej i jego doradcy „muszą najpierw zapoznać się” z jego założeniami. Rzecznik Putina przypomniał, że ostatnio wysunięte przez Moskwę propozycje pokojowe zostały przez Zachód odrzucone.

Kilka tygodni temu Trump rozważał inny plan

Na początku kwietnia redakcja amerykańskiego dziennika „The Washington Post” ujawniła inny, „tajny”, plan Trumpa ws. wojny w Ukrainie. Według niego Kijów miała zostać zmuszony do oddania Krymu i Donbasu Putinowi. Kilka dni później, w Charkowie, głos ws. kontrowersyjnego pomysłu byłego prezydenta na zakończenie konfliktu zbrojnego zabrał prezydent Wołodymyr Zełenski. Stwierdził, że „jeśli umowa miałaby polegać na tym”, że Ukraina „po prostu odda” część swojego terytorium, „to jest to bardzo prymitywne myślenie”.

Czytaj też:

Afryka, nuklearny szantaż i milczenie sojuszników. Gen. Skrzypczak: Żałosny pokaz „siły” RosjiCzytaj też:

Kolejni po Władimirze Putinie. Nakazy aresztowania Siergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa